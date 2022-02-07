Olímpiadas de Inverno: Nicole Silveira é quarta e sexta melhor colocada nos treinos de Skeleton

Será que dá para sonhar? Representante brasileira no Skeleton, Nicole Silveira marcou o quarto tempo, na primeira descida, e o sexto, na segunda, nos treinos livres gerais nas Olímpiadas de Inverno, nesta segunda-feira em Yanqing, na China.Nicole foi quarta colocada na primeira descida de treino com o tempo de 1:02:47, apenas 13 centésimos atrás da líder, a alemã Jacqueline Loelling. Na segunda descida, a brasileira conquistou a sexta posição com 1:02:81, 63 centésimos mais lenta que Zhao Dan, da China, que liderou a bateria prática.
Apesar do bom resultado, vale lembrar que o tempo obtido pela brasileira não é oficial, já que as descidas foram parte dos treinos oficiais para a competição, que acontece na próxima quinta-feira. Contudo, todas as atletas participantes foram ao circuito para marcar seus tempos. Ainda serão realizadas mais quatro descidas de treinamento, duas na terça-feira e mais duas na quarta-feira.
A competição oficial de Skeleton feminino acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro.