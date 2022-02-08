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Olimpíadas de Inverno: Nathan Chen bate recorde mundial do programa curto da patinação artística

Americano liderou a prova do programa curto masculino da patinação artística e se classificou para o programa livre na disputa por medalha
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Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 03:00
Histórico! Nathan Chen bateu o recorde mundial do programa curto individual masculino da patinação artística. Tricampeão mundial, o americano fez uma apresentação sem erros e atingiu 113.97 de nota, superando a marca anterior, de 111.82, que pertence ao japonês Hanyu Yuzuru.> Olimpíadas de Inverno: três anos após vencer um câncer, canadense é medalha de ouro no snowboard
A prova do programa curto individual masculino valia a classificação ao programa livre, que vale medalha. De 30 competidores, os 24 com as melhores notas seguem na disputa pelo ouro olímpico. Vale lembrar que os dois programas (curto e longo) contam para a decisão do primeiro lugar.
Atual bicampeão olímpico e um dos favoritos, o japonês Hanyu Yuzuru não correspondeu às expectativas. O atleta ficou em oitavo lugar com 95.15 de nota. O top 3 foi completado por Yuma Kagiyama, com 108.12, e Shoma Uno, com 105.90.
Nos últimos Jogos de Inverno (PyeongChang 2018), Nathan Chen não teve uma atuação tão brilhante. O atleta ficou em 17º colocado no programa curto e, mesmo com uma boa apresentação no programa longo, ficou fora do pódio. O americano vai em busca de sua primeira medalha olímpica individual.
O programa longo acontece na noite de quarta-feira, dia 09. A disputa pela medalha na patinação artística está marcada para às 22h30 (horário de Brasília).
Crédito: NathanChenbaterecordemundialnaprovadeprogramacurtoindividualmasculino(Foto:WANGZhao/AFP

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