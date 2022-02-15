Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Olimpíadas de inverno: Michel Macedo testa negativo para Covid-19 e está liberado para competir
mais-esportes

Olimpíadas de inverno: Michel Macedo testa negativo para Covid-19 e está liberado para competir

Atleta brasileiro do esqui alpino havia testado positivo na chegada a Pequim, mas já está apto para competir no slalom nesta terça-feira
...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 08:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 08:18
O brasileiro Michel Macedo está liberado para competir nos Jogos de Inverno! Após testar positivo para Covid-19 na chegada a Pequim, o atleta do esqui alpino cumpriu com os protocolos de segurança do Comitê Organizador e ficou isolado em um hotel. Michel testou negativo para a doença nesta terça-feira e está apto para disputar na modalidade do slalom.> Olimpíadas de Inverno: dupla do bobsled brasileiro fica em 29º lugar após as duas primeiras descidas
Michel Macedo já havia perdido a prova do slalom gigante, que ocorreu no último domingo. Para ser liberado a competir, o atleta deveria testar negativo para o coronavírus em duas oportunidades. Porém, o brasileiro testou negativo apenas uma vez e o Comitê Organizador optou por liberá-lo para disputar a prova com restrições. Michel vai seguir em um quarto isolado e precisa realizar suas refeições e transporte sozinho.
A prova do slalom que Michel Macedo vai competir está marcada para quarta-feira, às 23h15 (horário de Brasília).
Crédito: MichelMacedoestáaptoparacompetirnoesquialpinodosJogosdeInverno(Foto:ChristianDawes/COB

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados