Olimpíadas de inverno: Michel Macedo testa negativo para Covid-19 e está liberado para competir

O brasileiro Michel Macedo está liberado para competir nos Jogos de Inverno! Após testar positivo para Covid-19 na chegada a Pequim, o atleta do esqui alpino cumpriu com os protocolos de segurança do Comitê Organizador e ficou isolado em um hotel. Michel testou negativo para a doença nesta terça-feira e está apto para disputar na modalidade do slalom.> Olimpíadas de Inverno: dupla do bobsled brasileiro fica em 29º lugar após as duas primeiras descidas

Michel Macedo já havia perdido a prova do slalom gigante, que ocorreu no último domingo. Para ser liberado a competir, o atleta deveria testar negativo para o coronavírus em duas oportunidades. Porém, o brasileiro testou negativo apenas uma vez e o Comitê Organizador optou por liberá-lo para disputar a prova com restrições. Michel vai seguir em um quarto isolado e precisa realizar suas refeições e transporte sozinho.

A prova do slalom que Michel Macedo vai competir está marcada para quarta-feira, às 23h15 (horário de Brasília).