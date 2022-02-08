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Olimpíadas de Inverno: Manex Silva vai bem, faz o 71° tempo, mas não passa de fase na prova sprint do esqui cross-country

Brasileiro anotou o tempo de 3m08s64 em sua primeira prova nos Jogos Olímpicos...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 06:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 06:25
Na primeira prova classificatória do esqui cross-country sprint livre masculino, o brasileiro Manex Silva, que foi o 78° esquiador a ir para a pista, ficou na 71ª colocação dentre os 91 participantes, com o tempo de 3m08s64 e acabou sendo eliminado da disputa por uma vaga na próxima fase da competição. Para avançar, o brasileiro teria que bater o tempo de 2m54s44.
Acreano de 19 anos de idade, Manex percorreu bem o circuito de 1,5km, no que foi a sua primeira prova completa nos Jogos Olímpicos de Inverno, já que o brasileiro não chegou a finalizar a disputa do esquiatlo.
No modo sprint livre do esqui cross-country, apenas os 30 primeiros da classificatória passam para a próxima fase, onde depois de cinco baterias, os cinco primeiros avançam para a disputa da medalha de ouro.
Vale lembrar que Manex ainda vai competir em mais duas provas nos Jogos Olímpicos de Inverno. No próximo dia 11, o esquiador vai representar o Brasil na disputa do esqui cross-country de 15km clássico, e na largada de massa de 50km no próximo dia 19.
Crédito: Manexcompletouaprovana71ªcolocação(Foto:WilliamLucas/ANOCOlympic

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