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Olimpíadas de Inverno: Kamila Valieva tem suspensão por doping retirada e poderá competir

Atleta russa de apenas 15 anos conquistou o ouro na patinação em Pequim, mas não recebeu a medalha devido a uma suspensão temporária por doping
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Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 05:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 05:01
A patinadora Kamila Valieva recorreu e teve sua suspensão por doping retirada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) nesta segunda-feira. Com isso, a atleta russa que já havia conquistado a medalha de ouro na primeira semana da Olimpíada, vai poder competir na patinação artística nos Jogos de Inverno.> Nicole Silveira encaminha vaga na decisão do skeleton na Olimpíada de Inverno
Kamila Valieva testou positivo para a substância trimetazidina em exame antidoping realizado em dezembro de 2021, pelo Campeonato Russo de Patinação Artística. Porém, o resultado saiu apenas no dia 08 de fevereiro de 2022, dois dias após a atleta russa ter conquistado a medalha de ouro e ter feito história na patinação artística por equipes.
A atleta foi suspensa provisoriamente de competir e estava, assim, fora das Olimpíadas. Porém, Kamila Valieva recorreu e conseguiu que seu afastamento da pista de gelo fosse retirado. Reunião para tomar essa decisão teve quase seis horas de duração e contou com a participação de representantes do Comitê Olímpico Internacional, da Federação Internacional de Patinação, do Comitê Olímpico Russo e da Agência Anti-Doping da Rússia (Rusada).
Após a reunião, a CAS decidiu por retirar a suspensão da atleta de apenas 15 anos de idade. Entre os argumentos do órgão, estão que ainda não há evidências suficientes para o caso de Kamila Valieva.
Ainda não houve uma decisão oficial sobre o que vai acontecer com o pódio da patinação artística por equipes, em que Kamila Valieva brilhou e levou o ouro para o ROC (Comitê Olímpico Russo), mas teve a cerimônia adiada.
Nesta terça-feira, Kamila Valieva vai competir pela prova do individual feminino no programa curto da patinação artística.
Crédito: AtletarussaestáliberadaparacompetirnosJogosdeInverno(Foto:Anne-ChristinePOUJOULAT/AFP

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