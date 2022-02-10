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Olimpíadas de Inverno: Jaqueline Mourão e Duda Ribera completam os 10km do esqui cross country

Atletas brasileiras terminaram em 82ª e 90ª, respectivamente, na competição...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 05:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 05:38
Poucos dias após disputarem o modo sprint do esqui cross country, Jaqueline Mourão e Duda Ribera competiram, nesta quinta-feira, nos 10km do esqui cross country dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. As brasileiras conseguiram completar todo percurso e terminaram nas 82ª e 90ª posições, respectivamente.Vale lembrar que os 10km do esqui cross country dos Jogos de Inverno contaram com 98 atletas de 37 países diferentes, e as brasileiras conseguiram terminar em posições superiores as de início. Jaqueline Mourão foi a 91ª a ir para a pista, e Duda Ribera a 93ª.
Brasileira com mais participações em Jogos Olímpicos na história (8), Jaqueline Mourão, de 46 anos de idade, terminou os 10km na 82ª colocação, com o tempo de 36m14s6. E Duda Ribera, com apenas 17 anos de idade e chamada às pressas para competir nos Jogos de Inverno para substituir Bruna Moura, finalizou em 90ª, com o tempo de 38m58s7.
Crédito: JaquelineMourãoestánasuaoitavaOlimpíadadacarreira(Foto:AlexandreCastelloBranco/COB

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