Olimpíadas de Inverno: Jaqueline Mourão e Duda Ribera completam os 10km do esqui cross country

Poucos dias após disputarem o modo sprint do esqui cross country, Jaqueline Mourão e Duda Ribera competiram, nesta quinta-feira, nos 10km do esqui cross country dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. As brasileiras conseguiram completar todo percurso e terminaram nas 82ª e 90ª posições, respectivamente.Vale lembrar que os 10km do esqui cross country dos Jogos de Inverno contaram com 98 atletas de 37 países diferentes, e as brasileiras conseguiram terminar em posições superiores as de início. Jaqueline Mourão foi a 91ª a ir para a pista, e Duda Ribera a 93ª.