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Olimpíadas de inverno: Ireen Wüst bate recorde olímpico e conquista o ouro na patinação de velocidade

Holandesa ganhou seu terceiro ouro olímpico na prova de 1500m de patinação de velocidade
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Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 08:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 08:48
Ireen Wüst liderou a prova de 1500m de patinação de velocidade e conquistou mais um ouro olímpico. Com um tempo de 1min53s28, a holandesa garantiu sua terceira medalha de ouro na prova.> Guia dos Jogos Olímpicos de Inverno; veja quais são as modalidades e os brasileiros na disputa
Recordista mundial da prova, a japonesa Miho Takagi bateu de frente com a holandesa, mas perdeu o rendimento na última volta e ficou com a medalha de prata. O bronze ficou com Antoinette De Jong, também da Holanda.
É a quinta medalha da holandesa na prova. Ela foi bronze em Turim-2006, prata em Sochi-2014 e ouro em Vancouver-2010, Pyeongchang-2018 e agora em Pequim-2022. Ireen Wust chegou a sua 12ª medalha em Jogos Olímpicos.
Crédito: Holandesabaterecordeolímpicoeconquistamedalhadeouronapatinaçãodevelocidade(Foto:SEBASTIENBOZON/AFP

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