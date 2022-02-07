Olimpíadas de inverno: Ireen Wüst bate recorde olímpico e conquista o ouro na patinação de velocidade

Ireen Wüst liderou a prova de 1500m de patinação de velocidade e conquistou mais um ouro olímpico. Com um tempo de 1min53s28, a holandesa garantiu sua terceira medalha de ouro na prova.> Guia dos Jogos Olímpicos de Inverno; veja quais são as modalidades e os brasileiros na disputa

Recordista mundial da prova, a japonesa Miho Takagi bateu de frente com a holandesa, mas perdeu o rendimento na última volta e ficou com a medalha de prata. O bronze ficou com Antoinette De Jong, também da Holanda.

É a quinta medalha da holandesa na prova. Ela foi bronze em Turim-2006, prata em Sochi-2014 e ouro em Vancouver-2010, Pyeongchang-2018 e agora em Pequim-2022. Ireen Wust chegou a sua 12ª medalha em Jogos Olímpicos.