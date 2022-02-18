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Olimpíadas de Inverno: Gu Ailing conquista mais uma medalha de ouro no esqui

Chinesa encerra sua participação nos Jogos de Pequim 2022 com duas medalhas de ouro e uma de prata
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Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 02:00
A chinesa Gu Ailing encerrou sua participação nos Jogos de Pequim com uma medalha de ouro no esqui estilo livre halfpipe. A atleta liderou a prova com uma apresentação de 95.25 pontos.> Olimpíadas de Inverno: Brasileiros alcançam dois top 20 nos treinos do bobsled 4-man
A prova do esqui estilo livre halfpipe consiste em três voltas para cada atleta, em que a melhor pontuação prevalece para formar um ranking final. Sendo assim, Gu Ailing confirmou o favoritismo e liderou a prova desde o início, pois fez 93.25 pontos em sua primeira descida e, na segunda, fez 95.25.
O pódio da prova foi completado com uma dobradinha canadense. A atleta Cassie Sharp, com 90.75 pontos, conquistou a medalha de prata, e Rachael Karker, com 87.75 pontos, ficou com o bronze.
Com o ouro no esqui estilo livre halfpipe, Gu Ailing encerra sua participação nos Jogos de Pequim com três medalhas olímpicas. A chinesa conquistou duas medalhas de ouro (halfpipe e big air) e uma medalha de prata (slopestyle).
Crédito: ChinesagaranteseusegundoouroolímpicoemPequim(Foto:BenSTANSALL/AFP

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