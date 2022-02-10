Olimpíadas de Inverno: esquiador suíço sofre grave acidente e tem fratura no braço esquerdo

Mais um momento de tensão nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Durante sua primeira descida na disputa do esqui alpino, o esquiador suíço Yannick Chabloz sofreu um grave acidente. O atleta perdeu o controle após fazer uma das curvas do circuito e se chocou contra as redes de proteção a quase 125 km/h.Por conta da alta velocidade, o esquiador ainda escorregou por mais alguns metros na neve até parar. A equipe médica chegou rapidamente ao local e o suíço foi atendido prontamente. A prova ficou paralisada por 15 minutos, até que o atleta fosse retirado e levado para uma avaliação.