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Olimpíadas de Inverno: esquiador suíço sofre grave acidente e tem fratura no braço esquerdo

Yannick Chabloz passou reto em uma das curvas e acabou se acidentando...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 03:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 03:13
Mais um momento de tensão nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Durante sua primeira descida na disputa do esqui alpino, o esquiador suíço Yannick Chabloz sofreu um grave acidente. O atleta perdeu o controle após fazer uma das curvas do circuito e se chocou contra as redes de proteção a quase 125 km/h.Por conta da alta velocidade, o esquiador ainda escorregou por mais alguns metros na neve até parar. A equipe médica chegou rapidamente ao local e o suíço foi atendido prontamente. A prova ficou paralisada por 15 minutos, até que o atleta fosse retirado e levado para uma avaliação.
De acordo com o portal especializado em esportes radicais de neve 'SkiActu', foi constatada uma fratura no antebraço esquerdo e Chabloz foi encaminhado para um hospital próximo ao local para uma avaliação mais detalhada da lesão.
Crédito: Suíçoduranteaprovadeesqui(Foto:DIMITARDILKOFF/AFP

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