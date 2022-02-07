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Olimpíadas de Inverno: Esquiador alemão tem queda forte a 128km/h

Dominik Schwaiger, do esqui alpino, precisou ser retirado de maca da pista...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 04:27

LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2022 às 04:27
De acordo com o jornal alemão 'BILD', a Associação Alemã de Esqui confirmou que Dominik Schwaiger sofreu lesões no antebraço e no braço esquerdo, que está em tratamento, mas que ficará de repouso por alguns dias.
Crédito: DominikSchwaigerduranteaprovanosJogosdeInverno(Foto:FABRICECOFFRINI/AFP

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