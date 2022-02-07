Olimpíadas de Inverno: Esquiador alemão tem queda forte a 128km/h

De acordo com o jornal alemão 'BILD', a Associação Alemã de Esqui confirmou que Dominik Schwaiger sofreu lesões no antebraço e no braço esquerdo, que está em tratamento, mas que ficará de repouso por alguns dias.
Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 04:27
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta