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Olimpíadas de Inverno: em defesa de doping, Valieva alega que resultado se deu por remédio usado por seu avô

Estrela russa da patinação artística recorreu e foi liberada para competir no programa curto individual feminino nesta terça-feira
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Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 08:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 08:50
Membro do Comitê Olímpico Internacional (COI), Denis Oswald, comunicou nesta terça-feira que a defesa de Kamila Valieva alegou que a contaminação por trimetazidina se deu através de um remédio usado por seu avô, justificando o resultado positivo do antidoping.> Olimpíadas de Inverno: dupla do bobsled brasileiro fica em 29º lugar após as duas primeiras descidas
Nesta segunda-feira, Kamila Valieva havia sido liberada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) para retornar à competição. A russa de 15 anos conquistou a medalha de ouro na prova por equipes, mas não teve a cerimônia do pódio devido ao resultado do antidoping.
Apesar da suspensão da atleta ter sido retirada, a cerimônia do pódio ainda não pode ser realizada com Kamila Valieva. Sendo assim, as competidoras do Japão e dos Estados Unidos ainda não sabem quando vão receber a entrega das medalhas, já que pode haver alteração no pódio.
Kamila Valieva vai disputar a prova do programa curto individual da patinação artística na manhã desta terça-feira.
Crédito: DefesadeKamilaValievaalegacontaminaçãoporprodutousadoporseuavô(Foto:SEBASTIENBOZON/AFP

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