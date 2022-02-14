Olimpíadas de Inverno: dupla do bobsled brasileiro fica em 29º lugar após as duas primeiras descidas

No primeiro dia do bobsled de dupla masculino, os brasileiros Edson Bindilatti e Edson Martins ficaram em 29º lugar nas duas primeiras descidas. O tempo somado das descidas da dupla foi de 2min02s47.> Nicole Silveira encaminha vaga na decisão do skeleton na Olimpíada de Inverno

A classificatória do bobsled two-man consiste em quatro descidas em que os 20 menores tempos se classificam à final da modalidade. Nesta segunda-feira, as duas primeiras descidas ocorreram.

A primeira volta do Brasil começou bem, mas a dupla perdeu o ritmo batendo em algumas das curvas e perdendo velocidade. Assim, na primeira volta, os brasileiros ficaram na penúltima colocação, com um tempo de 1min01s11.

Na segunda descida, a largada foi mais lenta que na primeira vez e a dupla ainda perdeu velocidade batendo na mesma curva da primeira descida (curva 13). Assim, Edson Bindilatti e Edson Martins fizeram um tempo de 1min01s36 na segunda volta.

Os líderes da prova foram os alemães. Francisco Friedrich e Thorsten Margis ficaram na primeira colocação das duas primeiras descidas, com um tempo de 1min58s38. Enquanto o tempo de corte, ou seja, a 20ª posição, foi de 2min00s52, que pertence a dupla do Canadá.

Edson Bindilatti e Edson Martins ainda vão ter mais duas chances para tentarem a classificação à final da modalidade nos Jogos de Inverno. A segunda etapa da prova acontece neste terça-feira, às 9h (horário de Brasília).