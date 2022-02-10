Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Olimpíadas de Inverno: Chloe Kim entra para a história e é a primeira bicampeã no snowboard halfpipe
mais-esportes

Olimpíadas de Inverno: Chloe Kim entra para a história e é a primeira bicampeã no snowboard halfpipe

Norte-americana de 21 anos de idade conquistou sua segunda medalha de ouro olímpica...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 01:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 01:44
Com apenas 21 anos de idade, Chloe Kim fez valer de seu amplo favoritismo e conquistou o bicampeonato olímpico no snowboard halfpipe, nesta quinta-feira, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. De quebra, Kim ainda se tornou a primeira mulher na história a conquistar duas medalhas de ouro olímpicas na modalidade.
A norte-americana quebrou qualquer chance de zebra e garantiu a medalha de ouro logo com a nota da primeira descida. Com uma descida praticamente perfeita, Kim conseguiu um 1080° logo na segunda manobra, e após um show de manobras, a americana deu um 1080° para encerrar. Kim recebeu 94.00 pontos, muito a frente das adversárias.
Apesar de não ter conseguido notas melhores em suas duas descidas seguintes, Kim garantiu a medalha de ouro. Queralt Castellet, da Espanha, ficou com a medalha de prata com 90.00 pontos, e a japonesa Sena Tomita ficou com o bronze, com 88.25.
- Parece surreal. Trabalhei muito durante quatro anos para voltar aqui e fazer isso de novo. Estou tão orgulhosa de mim mesma e sou muito grata por todos que me apoiaram, mesmo quando decidi tirar uma folga para estudar. Quero dizer, isso significa o mundo. Eu realmente acho que se não fosse por todo mundo me apoiando, eu não estaria aqui com outra medalha de ouro - comemorou Kim ao site do Comitê Olímpico.
Kim já havia sido campeã olímpica nos Jogos de Inverno de PyeongChang 2018, quando tinha apenas 17 anos de idade.
Crédito: ChloeKimconquistouoouro(Foto:BENSTANSALL/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados