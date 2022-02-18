Olimpíadas de Inverno: Canadá bate Estados Unidos e leva o bronze no curling masculino

O Canadá bateu os Estados Unidos nesta sexta-feira e conquistou a medalha de bronze no curling masculino em Pequim 2022. A partida ficou em um placar de 8 a 5 para os canadenses.> Olimpíadas de Inverno: Brasileiros alcançam dois top 20 nos treinos do bobsled 4-man

A partida começou com o Canadá na frente marcando dois pontos. No quarto end, os Estados Unidos conseguiram empatar em 3 a 3. Já no quinto end, os canadenses tentaram zerar, para levar o martelo por mais um end, mas acabaram fazendo um ponto, após errarem um takeout.

No sexto end, os Estados Unidos chegaram a virar o jogo para 5 a 4. O Canadá, por sua vez, zerou o end seguinte e conseguiu marcar dois pontos no oitavo end. Já no nono end, os canadenses foram bem, conseguiram mais dois pontos e abriram três de vantagem no placar. No último end, os americanos não conseguiram colocar pedras suficientes em posição de pontuação e a derrota foi consagrada.

Uma das potências do esporte, o Canadá não havia conseguido um pódio no curling nesta edição dos Jogos Olímpicos. Até então, o país havia ficado em quinto lugar no feminino e nas duplas mistas. A final da modalidade vai ser decidida entre Grã-Bretanha e Suécia.