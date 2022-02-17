Olimpíadas de Inverno: Canadá bate Estados Unidos e é pentacampeão olímpico no hóquei feminino

O Canadá bateu os Estados Unidos por 3 a 2 na final do hóquei feminino e conquistou o ouro olímpico de Pequim 2022. Esta é a quinta medalha de ouro da seleção canadense feminina.> Olimpíadas de Inverno: Brasil leva volta e é eliminado da prova de sprint do esqui cross-country

A final, marcada pela rivalidade entre as seleções, foi bem movimentada. O Canadá abriu uma boa vantagem de três gols no placar, mas os Estados Unidos conseguiram marcar uma vez antes do final do segundo período. Já no terceiro e último período, a equipe americana se mandou ao ataque em busca de um empate, chegou a marcar um gol, mas a seleção canadense conseguiu garantir a vitória.

A disputa pelo terceiro lugar da modalidade aconteceu nesta quarta-feira. A Finlândia bateu a Suíça por 4 a 0 e conquistou a medalha de bronze nos Jogos de Inverno de Pequim.