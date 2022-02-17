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Olimpíadas de Inverno: Canadá bate Estados Unidos e é pentacampeão olímpico no hóquei feminino

Atual campeã mundial, a equipe canadense venceu os Estados Unidos por 3 a 2
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Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 04:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 04:07
O Canadá bateu os Estados Unidos por 3 a 2 na final do hóquei feminino e conquistou o ouro olímpico de Pequim 2022. Esta é a quinta medalha de ouro da seleção canadense feminina.> Olimpíadas de Inverno: Brasil leva volta e é eliminado da prova de sprint do esqui cross-country
A final, marcada pela rivalidade entre as seleções, foi bem movimentada. O Canadá abriu uma boa vantagem de três gols no placar, mas os Estados Unidos conseguiram marcar uma vez antes do final do segundo período. Já no terceiro e último período, a equipe americana se mandou ao ataque em busca de um empate, chegou a marcar um gol, mas a seleção canadense conseguiu garantir a vitória.
A disputa pelo terceiro lugar da modalidade aconteceu nesta quarta-feira. A Finlândia bateu a Suíça por 4 a 0 e conquistou a medalha de bronze nos Jogos de Inverno de Pequim.
Crédito: Canadáconquistouaquintamedalhadeouronohóqueifeminino(Foto:ANTHONYWALLACE/AFP

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