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Olimpíadas de Inverno: Brasileiros alcançam dois top 20 nos treinos do bobsled 4-man

Prova da modalidade acontece nesta sexta-feira e somente os 20 melhores participam da disputa por medalha
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Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 01:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 01:19
Nesta quinta-feira, os brasileiros Edson Bindilatti, Edson Martins, Erick Vianna e Rafael Souza alcançaram dois top 20 nos treinamentos do bobsled 4-man. Vale destacar que na prova da modalidade, que acontece na sexta-feira, participam 30 trenós, mas somente os 20 melhores se classificam à quarta descida, na disputa por medalha.> Olimpíadas de Inverno: Canadá bate Estados Unidos e é pentacampeão olímpico no hóquei feminino
O trenó brasileiro realizou três descidas no treinamento desta quinta-feira. Na primeira volta, os atletas conseguiram um tempo de 1min00s12, ficando na 23ª colocação. Na segunda descida, fizeram um tempo de 1min00s32, ficando em 19º lugar. Já na terceira descida, eles realizaram o melhor tempo deles na pista, 1min00s09 e foram para a 18ª colocação. Porém, vale ressaltar que no último treino apenas 20 trenós desceram, e não 30.
A prova do bobsled 4-man começa nesta sexta-feira, dia 18, com a primeira descida às 22h30 e a segunda descida prevista para às 00h05 da madrugada de sexta para sábado.
Crédito: Brasilvaibememtreinamentodobobsled4-manparaOlimpíadasdeInverno(Foto:AlexandreCasteloBranco/COB

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