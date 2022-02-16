Olimpíadas de Inverno: Brasil leva volta e é eliminado da prova de sprint do esqui cross-country

O Brasil disputou pela primeira vez uma prova por equipes no esqui cross-country em Jogos de Inverno. A dupla que representou o país na competição foi formada pela experiente Jaqueline Mourão e pela jovem Duda Ribeira. As atletas foram ultrapassadas pelas líderes e não conseguiram concluir a prova.> Michel Macedo cai na segunda descida e não conclui prova do slalom do esqui alpino masculino

A prova do sprint consistia em seis voltas de 1,5km. Jaqueline Mourão iniciou o revezamento, entregando o bastão para Duda Ribeira no fim da primeira volta com 40 segundos atrás das líderes. Em uma prova dura, as brasileiras foram retardando na disputa e, ao final da quarta volta, a dupla foi alcançada pelas líderes russas e foi desclassificada.

As quatro melhores duplas de cada semifinal e as duas melhores por tempo se classificaram à final da modalidade. O Comitê Olímpico Russo (ROC), Estados Unidos, Alemanha, Noruega, França, Finlândia, Suécia, Polônia, Áustria e Suíça estão na disputa por medalhas.

Jaqueline Mourão chegou a sua oitava participação em Jogos Olímpicos e bateu o recorde brasileiro. Enquanto Duda Ribeira, de 17 anos, entrou de última hora nas Olimpíadas de Inverno. A jovem entrou para substituir Bruna Moura, que sofreu um grave acidente às vésperas dos Jogos.