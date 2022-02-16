Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Olimpíadas de Inverno: Brasil leva volta e é eliminado da prova de sprint do esqui cross-country
mais-esportes

Olimpíadas de Inverno: Brasil leva volta e é eliminado da prova de sprint do esqui cross-country

Jaqueline Mourão e Duda Ribeira não completaram a prova do esqui e se despediram dos Jogos de Pequim
...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 05:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 05:52
O Brasil disputou pela primeira vez uma prova por equipes no esqui cross-country em Jogos de Inverno. A dupla que representou o país na competição foi formada pela experiente Jaqueline Mourão e pela jovem Duda Ribeira. As atletas foram ultrapassadas pelas líderes e não conseguiram concluir a prova.> Michel Macedo cai na segunda descida e não conclui prova do slalom do esqui alpino masculino
A prova do sprint consistia em seis voltas de 1,5km. Jaqueline Mourão iniciou o revezamento, entregando o bastão para Duda Ribeira no fim da primeira volta com 40 segundos atrás das líderes. Em uma prova dura, as brasileiras foram retardando na disputa e, ao final da quarta volta, a dupla foi alcançada pelas líderes russas e foi desclassificada.
As quatro melhores duplas de cada semifinal e as duas melhores por tempo se classificaram à final da modalidade. O Comitê Olímpico Russo (ROC), Estados Unidos, Alemanha, Noruega, França, Finlândia, Suécia, Polônia, Áustria e Suíça estão na disputa por medalhas.
Jaqueline Mourão chegou a sua oitava participação em Jogos Olímpicos e bateu o recorde brasileiro. Enquanto Duda Ribeira, de 17 anos, entrou de última hora nas Olimpíadas de Inverno. A jovem entrou para substituir Bruna Moura, que sofreu um grave acidente às vésperas dos Jogos.
Crédito: DuplabrasileiranãoconseguiuconcluirprovadoesquinosJogosdePequim(Foto:AlexandreCasteloBranco/COB

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados