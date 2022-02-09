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Olimpíadas de Inverno: Atleta brasileiro do esqui alpino testa positivo para Covid-19

Único atleta a representar o Brasil na modalidade, Michel Macedo foi diagnosticado com coronavírus na chegada a Pequim mas ainda pode competir nos Jogos
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Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 01:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 01:48
O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) comunicou nesta terça-feira que Michel Macedo, atleta do esqui alpino, testou positivo para Covid-19 na chegada a Pequim para a disputa dos Jogos de Inverno. O brasileiro está em isolamento e apresentou um quadro assintomático.> Manex Silva bate recorde olímpico brasileiro nas Olimpíadas de Inverno
Esse é o segundo caso de Covid-19 na equipe brasileira que vai disputar as Olimpíadas de Inverno. No fim de janeiro, Erick Vianna, atleta do bobsled, também foi diagnosticado com a doença, mas já cumpriu os protocolos de segurança e está apto a competir.
Do aeroporto de Pequim, Michel Macedo foi direcionado para um hotel para ser isolado em um quarto, de acordo com os protocolos do Comitê Organizador de Pequim 2022. O atleta será liberado quando testar negativo para o vírus duas vezes consecutivas em um espaço de 24h.
O brasileiro, portanto, ainda pode competir nos Jogos de Inverno. Michel Macedo vai disputar as provas de slalom e slalom gigante do esqui alpino, previstas para os dias 13 e 16.
Crédito: MichelMacedo,doesquialpino,testapositivoparaCovid-19(Foto:ChristianDawes/COB

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