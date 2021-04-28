Olimpíada terá testes diários contra Covid e define sobre público em junho

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Os organizadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio divulgaram nesta quarta-feira a segunda versão do livro de regras, com novas medidas para conter a Covid-19. O Comitê Organizador confirmou que serão realizados testes diários nos atletas e em todos os envolvidos diretamente durante todos os dias de evento, e que será proibido o uso de transporte público para evitar o contato com residentes no país. A decisão sobre presença ou não do público local será tomada em junho, a cerca de um mês da abertura.

As regras da nova versão do chamado Playbook são mais rigorosas do que a primeira, que dizia que os atletas seriam testados pelo menos uma vez a cada quatro dias. Será realizada a coleta de saliva para detectar ou não a presença do vírus.

Em março, o Comitê já havia decidido que vetará a entrada de público estrangeiro nas arenas. Resta somente a definição sobre o público japonês.

- Temos que observar a situação e, de acordo com ela, considerar a decisão. No momento, acredito que termos arquibancadas cheias seja muito difícil - afirmou Seiko Hashimoto, presidente do Comitê Organizador.

Atualmente, Tóquio está entre as prefeituras japonesas que adotaram medidas emergenciais para combater o aumento dos casos de coronavírus, até o dia 11 de maio. Os Jogos Olímpicos estão programados para começarem em 23 de julho, e pesquisas indicam forte rejeição da população com o evento.Vejas as novas decisões do livro de regras para os Jogos

- Todos os participantes devem fazer dois testes Covid-19 antes de seu voo para o Japão.

- Em princípio, os atletas e todos aqueles próximos a eles serão testados diariamente para minimizar o risco de casos positivos não detectados que podem transmitir o vírus. As datas e horários serão definidos de acordo com os eventos esportivos e programação.

- Todos os outros participantes dos Jogos serão testados diariamente durante três dias após sua chegada. Após os primeiros três dias e ao longo de sua estada, eles serão testados regularmente, com base na natureza operacional de sua função e nível de contato com os atletas.

- Todos os participantes dos Jogos devem, em princípio, apenas seguir as atividades que eles delinearam em seu plano de atividades. Eles devem minimizar o contato dentro de um metro dos participantes dos Jogos que já estiveram no Japão por mais de 14 dias e residentes japoneses.

- Todos os participantes dos Jogos devem, em princípio, usar exclusivamente veículos dedicados aos Jogos e não estão autorizados a usar o transporte público.

- Todos os participantes dos Jogos devem, em princípio, comer apenas nos locais limitados onde as contramedidas Covid-19 estão em vigor, incluindo instalações de alimentação nos locais dos Jogos, o restaurante de suas acomodações e seus quartos, usando serviço de quarto ou entrega de comida.