Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Olimpíada de Inverno: Nicole Silveira garante vaga na final do skeleton

Brasileira terminou em 15º lugar na classificação geral e terá a chance de disputar medalhas...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 10:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 10:38
O Brasil terá uma representante na final do skeleton. Nicole Silveira garantiu uma vaga entre as 20 finalistas após terminar a fase classificatória em 15º lugar, com o tempo total de 3min08s08. Na terceira bateria, a última antes da finalíssima, ela marcou o tempo de 01min02s55.
Nicole Silveira terá a oportunidade de se tornar a brasileira melhor colocada em uma Olimpíada de Inverno. Isabel Clark, que ficou em 9º lugar em Turim 2006, é a dona do recorde. Nos Jogos de Pequim, a gaúcha é uma das principais atletas do país.
A alemã Hannah Neise avançou para a final com o melhor tempo entre as 20 finalistas, com a marca de 2min19s69. A australiana Jaclyn Narracott, com o tempo de 3min06s13, e a alemã Tina Hermann, com 3min06s47, completaram o pódio das melhores classificadas.
Crédito: NicoleSilveirarepresentaráoBrasilnadecisãodo skeleton(FOTO:JeffPACHOUD/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados