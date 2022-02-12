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Olimpíada de Inverno: Nicole Silveira fica sem medalha, mas alcança feito histórico pelo Brasil

Brasileira conquistou a melhor posição do país no gelo...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 11:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 11:59
Nicole Silveira não conquistou medalha no skeleton, mas alcançou uma marca histórica pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno. A gaúcha terminou em 13º lugar na decisão do skeleton, neste sábado (12), e obteve o melhor resultado do país nos esportes de gelo e o segundo melhor na história da competição.
A gaúcha ganhou três posições da terceira para a quarta descida e terminou a competição em 13º lugar, com tempo total de 4min10s48 na soma das quatro descidas. Ela contou com um erro da namorada, a belga Kim Meylemans, para ganhar uma posição a mais.
A alemã Hannah Neise levou a medalha de ouro com o tempo de 4min07s62. A australiana Jaclyn Narracott foi prata com 4min08s24, enquanto a holandesa Kimberley Bos completou o pódio com a marca de 4min08s46.
Crédito: NicoleSilveiraconquistouamelhorposiçãodoBrasilnosesportesdegelo(Foto:AlexandreCastelloBranco/COB

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