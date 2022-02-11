Olimpíada de Inverno: estrela russa da patinação de apenas 15 anos tem doping confirmado

Grande estrela da Olimpíada de Inverno, a patinadora russa Kamila Valieva, de 15 anos, teve mesmo um resultado positivo em exame antidoping antes dos Jogos de Pequim. A confirmação foi feita nesta sexta-feira pela Agência Internacional de Testagem (ITA, na sigla em inglês). Com isso, o Comitê Olímpico Russo (ROC) pode perder a medalha de ouro conquistada por equipe.Segundo nota da ITA, Valieva testou positivo para a substância trimetazidina em exame no dia 25 de dezembro, durante o Campeonato Russo de Patinação Artística. Com a contraprova dando positivo no dia 8 de fevereiro, a Agência Antidoping da Rússia (RUSADA) decidiu decretar uma suspensão preventiva para a atleta. Assim, ela teria que voltar para casa, já que perderia a credencial olímpica.