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Olimpíada de Inverno: estrela russa da patinação de apenas 15 anos tem doping confirmado

Kamila Valieva, de 15 anos, testou positivo para trimetazidina. Atleta pode deixar os Jogos e Comitê Olímpico Russo (ROC) perder a medalha de ouro conquistada por equipe...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 03:20

LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2022 às 03:20
Grande estrela da Olimpíada de Inverno, a patinadora russa Kamila Valieva, de 15 anos, teve mesmo um resultado positivo em exame antidoping antes dos Jogos de Pequim. A confirmação foi feita nesta sexta-feira pela Agência Internacional de Testagem (ITA, na sigla em inglês). Com isso, o Comitê Olímpico Russo (ROC) pode perder a medalha de ouro conquistada por equipe.Segundo nota da ITA, Valieva testou positivo para a substância trimetazidina em exame no dia 25 de dezembro, durante o Campeonato Russo de Patinação Artística. Com a contraprova dando positivo no dia 8 de fevereiro, a Agência Antidoping da Rússia (RUSADA) decidiu decretar uma suspensão preventiva para a atleta. Assim, ela teria que voltar para casa, já que perderia a credencial olímpica.
Porém, Valieva recorreu ao comitê disciplinar da Rusada, que decidiu retirar a punição. Com a nova decisão, a atleta voltou a treinar e pode até competir de novo nos Jogos.
Em nome do Comitê Olímpico Internacional (COI), a ITA não concordou com a decisão e vai recorrer no Conselho Arbitral do Esporte (CAS). Se o recurso da ITA for aceito, Valieva volta a ficar suspensa e a equipe do Comitê Olímpico Russo pode perder o ouro que já conquistou (e ainda não foi entregue). O caso deve ser resolvido até o próximo dia 15 de fevereiro.
Crédito: KamilaValievaéumadasestrelasdosJogosOlímpicosdePequim(Foto:SEBASTIENBOZON/AFP

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