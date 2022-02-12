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Olimpíada de Inverno: China conquista ouro inédito na patinação de velocidade

Tingyu Gao conquistou ouro com direito a recorde olímpico...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 09:01

LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2022 às 09:01
Tingyu Gao fez história nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022. Com direito a recorde olímpico, o atleta chinês conquistou a primeira medalha de ouro de patinação de velocidade da história do seu país na modalidade.
O patinador chinês conquistou a medalha de ouro na prova de 500 metros após vencer com o tempo de 34s32. Min Kyu Cha, da Coreia do Sul, levou a prata com 34s39. O japonês Wataru Morishige, com 34s49, completou o pódio.
Foi a quarta medalha de ouro da China nos Jogos Olímpicos de Inverno. Ao todo, o país anfitrião tem oito medalhas. Além das quatro de ouro, também possui três de prata e uma de bronze.
Crédito: TingyuGaoconquistouamedalhadeourocomrecordeolímpiconapatinaçãodevelocidade(Foto:WANGZhao/AFP

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