Oito jogos abrem os Metropolitanos Abertos de Beach Soccer no sábado

Os Campeonatos Metropolitanos Abertos Masculino e Feminino de Beach Soccer terão início neste sábado com oito jogos neste sábado (21), na Arena Esportiva AERT, no Bairro de Fátima, na Serra, a partir das 8 horas.

No feminino, a Chave A será composta por: Rio Branco, CTVV, Galáticas e CTM, de Anchieta. Já a Chave B contará com São Pedro, Inter, Capixaba e Vilavelhense.

No masculino a Chave A terá em ação: Bom de Bola, de Aracruz; Juventude, UVV e CTM, de Anchieta. E a Chave B será formada por: Rio Branco, Geração/Doctum, Meninos da Ilha e UFES.

A primeira fase será disputada sempre aos sábados, até o dia 5 de maio. No dia 12, os melhores times masculino e feminino disputam as grandes finais.

Neste sábado (21) estão previstos os seguintes jogos na abertura das competições. Na quadra 1, às 8h: UVV x Bom de Bola, de Aracruz (masculino); às 9h: Capixaba x São Pedro (feminino), às 10hs: Juventude x CTM (masculino) e às 11h: Inter x Vilavelhense (feminino).

Na quadra 2, nos mesmos horários, acontecerão os seguintes jogos: Galáticas, de Anchieta x Rio Branco (feminino), Meninos da Ilha x Rio Branco (masculino), CTVV x CTM, de Anchieta (feminino) e Geração/Doctum x UFES (masculino).