OI STU Open Rio define os finalistas de park feminino e street masculino

A pista de Park começou agitada, nesta sexta-feira, no Oi STU Open Rio. As representantes brasileiras da modalidade olímpica, Dora Varella, Yndiara Asp e Isa Pacheco, mandaram ver nas manobras e se classificaram para a final, que acontece neste domingo, dia 5 de dezembro.Já entre os homens, o dia foi reservado para a semifinal de street. Eduardo Neves, campeão do STU On Tour, se classificou para a final em primeiro lugar, seguido por Lucas Rabelo e Vinicius Costa. O maior campeonato de skate da América Latina acontece até domingo na Praça Duó, Barra da Tijuca, com muito skate, música, arte e ativações.
Eduardo já havia conquistado o público no STU On Tour, primeiro campeonato híbrido realizado pela plataforma, e hoje, ele conquistou a primeira vaga para a grande final do Oi STU Open Rio. Com 20.33 pontos, ele disse que já prepara uma nova linha para a final.
- Estou me sentindo muito abençoado por ter ficado em primeiro no STU On Tour e agora ter passado para a final também em primeiro lugar. Só tenho que agradecer a equipe. Hoje eu mandei algumas manobras que estava treinando e não deram tão certo. Mas já estou pensando em uma nova estratégia para a final, é um novo dia e um novo campeonato - completa.
Atual vice-campeão mundial de skate street, Lucas Rabelo, conquistou a segunda vaga para a grande final. De volta ao Brasil, ele abusou de manobras como Frontside-flip, fakie nose e frontside noseslides. Com 20.26, garantiu o seu lugar na próxima etapa.
- Hoje eu joguei um pouco mais confortável, aproveitei que estou de volta ao Brasil para reencontrar meus amigos e poder curtir com eles. Mas estou guardando o principal para a final. Quero mostrar meu skate e buscar o pódio - afirma. Vinicius Costa, João Lucas Alves “Xuxu”, Victor Hugo, Julio Zanotti, Wilton Souza e Pablo Cavalari completam a bateria da disputa final.
Com 51.97 pontos, Dora Varella voou alto durante a semifinal feminina de park. Colocando manobras como flip indy air e frontside rock´n´roll, ela levantou o público que acompanhava as baterias.
- Fiz o que tinha planejado, mas deixei algumas manobras para a final. Mandei algumas mais simples em troca para ter uma linha mais comprida e acertar mais fácil, mas fiz tudo o que queria e na última volta eu joguei o Heelflip Indy - que acabei não acertando, mas é um treino para final que eu espero acertar - explica a atleta.
Yndiara Asp também conquistou uma vaga, mas foi até o final da última vaga para garantir a colocação. Depois de duas voltas não tão satisfatórias, (35.97 e 33.17), ela cravou 46,23 na última linha. “Nas minhas duas primeiras voltas eu acabei errando na mesma manobra - Backside Ollie. Mas na terceira volta eu consegui! Deu certo e garantiu minha vaga na final”, comemora.
O dia na Praça Duó ainda contou com treinos livres, oficinas e um bate papo com Crioula, artista responsável por toda identidade visual do evento. Neste sábado, acontecem as semifinais femininas de street (a partir de 10h55) e a semifinal masculina de park (a partir de 14h50). Confira abaixo o cronograma.
ONDE ASSISTIR AO OI STU OPEN RIO: O público que quiser acompanhar de perto cada movimento das principais estrelas da cena poderá solicitar seu ingresso gratuito na plataforma Sympla a partir desta terça-feira, dia 23 de novembro. Cada ingresso é individual e válido para apenas um dia. Pais podem retirar até dois ingressos para crianças menores de 12 anos.
Mas para aqueles que, mesmo à distância, não querem perder a competição, a Plataforma STU fechou uma parceria inédita com o TikTok, plataforma global de entretenimento, que será responsável pela cobertura completa de todos os dias do evento. Além das manobras com narração e comentários exclusivos, os fãs da cultura urbana ainda poderão se divertir com os shows ao final de cada dia de disputa.
E como o Oi STU Open Rio é mais do que uma competição de skate, a quarta edição do evento ainda conta com um line up com artistas contemporâneos de destaque que irão se apresentar todos os dias após a competição. Bivolt, Tassia Reis, Febem, Ashira, Tasha&Tracie, DeadFish e BNegão são alguns nomes que prometem animar ainda mais o público. Em 2021, o comando das pistas é só das minas. Destaque para as Djs: Tamy, Diana Bouth, Priscila Dau e Pauly. A curadoria musical do evento é do DJ Tamenpi.
PROGRAMAÇÃO SÁBADO, DIA 4 DE DEZEMBRO STREET9h10 – TREINO LIVRE FEMININO10h55 – SEMIFINAL FEMININA14h50 – TREINO LIVRE PARASKATE16h - TREINO LIVRE MASCULINO - FINALISTAS15h40 - SEMIFINAL PARASKATE17h - TREINO LIVRE FEMININO - FINALISTAS
PARK9h – TREINO LIVRES MASCULINO11h15 - TREINOS LIVRES FEMININO FINALISTAS12h15 - TREINOS LIVRES MASCULINO - POR BATERIA14h50 – SEMIFINAL MASCULINA
RESULTADO SEMIFINAL PARK – FEMININODora Varella 51.97Lilly Stoephasius 48.83 Yndiara Asp 46.23Isadora Pacheco 44.67Raicca Ventura 41.93Victoria Bassi 40.17Emily Antunes 39.17Marina Brauner 38.17Carolyna Fachin de Souza 36.17Maite Demantova 34.37Camila Borges 32.73Mariana Menezes 30.67Leticia Gonçalves 30.05Bia Sodré 25.53Eduarda Nocera 14.33
RESULTADO SEMIFINAL STREET – MASCULINOEduardo Neves 20.33Lucas Rabelo 20.26Vinicius Costa 20.22Joao Lucas Alves 19.99Victor Hugo 19.80Julio Zanotti 18.28Wilton Souza 17.99Pablo Cavalari 17.68Felipe Nunes 16.41Luiz Francisco 16.25Ygor Picolino 15.79Lucas Xaparral 14.63Bruno Silva 14.03Paulo Galera 13.14Kleber Fabiano 12.44Higor Conte 10.93Talles Silva 8.76Lucas Oliveira 6.13Denis Silva 5.79 Elton Melonio 5.68Leonardo Spanghero 4.75Diego Fiorese 4.18Marcelo Profeta 2.16Luiz Neto 0.00 (não participou)