Oi STU Open Rio define finalistas de park masculino e street feminino

O Oi STU Open Rio teve as disputas das semifinais feminina de street e masculina de park neste sábado. Rayssa Leal se classificou em primeiro lugar para a grande final. Já entre os atletas de park, Pedro Barros, medalha de prata em Tóquio, garantiu a primeira vaga para a próxima etapa. Os irmãos Luizinho e André Mariano também conquistaram suas vagas na final e, pela primeira vez, irão disputar uma final lado a lado. Neste domingo, acontecem as finais de park feminina (13h15) e masculina 14h25) e as finais de street masculina (15h45) e feminina (17h20.)
No Park, a alegria tomou conta dos irmãos Luizinho e André Mariano, que sempre planejaram uma final juntos.
- Eu senti uma grande diferença das minhas outras competições para essa. Eu não consegui completar o flip e nem o 540 e o Luizinho sempre falava para eu treinar que logo mais estaríamos juntos. E agora esse dia chegou, é amanhã - comemora André.
Já para o irmão mais velho, o caçula é motivo de orgulho.
- Estou muito feliz pela superação dele, feliz que ele confia em mim porque quando me perguntou o que deveria fazer, disse para seguir o coração dele. E o resultado veio - explica Luizinho.
O atleta se classificou em segundo lugar para a próxima etapa e levantou o público com manobras como kick flip, front side e transfer grind.
Medalha de prata em Tóquio, Pedro Barros, foi o primeiro colocado na semifinal com 82.33 pontos.
- Eu completei a minha volta inteira e fiquei muito feliz. Não tinha conseguido fazer tudo ainda porque estava resfriado e não tinha andado muito. Estou bem satisfeito e agora é encarar a final - afirma o skatista
No street, o dia foi das meninas brigarem por uma vaga na final. Rayssa Leal atraiu olhares curiosos e foi a primeira colocada nesta etapa. Com 13.13 pontos, ela mostrou porque faturou a medalha de prata nas Olimpíadas. Back side smith, manobra bastante característica de suas voltas foi a abertura das linhas.
Já Pâmela Rosa, bicampeã mundial, classificada com 12.24 pontos, manteve suas linhas com manobras tradicionais, deixando as novidades para a final.
- Hoje fiz minhas manobras tradicionais para sentir a pista e o calor da torcida. Tentei e acertei um Nose grind na borda, Front board e crooked. O importante era passar para a final. Tenho algumas manobras para soltar ainda. Vamos esperar até amanhã na final - explica.
Com uma torcida mais que especial, Gabi Mazetto se classificou em quinto lugar e comemorou ao lado da filha Lis, de quatro meses, que estava no colo do pai.
- Não esperava acertar todas as manobras das minhas linhas então fiquei muito contente com isso. Queria ter acertado outras manobras, mas espero que amanhã consiga acertar.
A atleta também garantiu que tem manobras novas para a final, mas preferiu fazer surpresa.PROGRAMAÇÃO DE DOMINGO
STREET
11h - AQUECIMENTO FINAL PARASKATE
11h30 - FINAL PARASKATE
13h30 - TREINO MASCULINO - FINALISTAS
14h15 - TREINO FEMININO - FINALISTAS
15h - AQUECIMENTO MASCULINO
15h45 - FINAL MASCULINA
17h20 - FINAL FEMININA
PARK
11h - TREINO FEMININO - FINALISTAS
11h55 - TREINO MASCULINO - FINALISTAS
12h40 - AQUECIMENTO FEMININO
13h15 - FINAL FEMININA
14h10 - AQUECIMENTO MASCULINO
14h25 - FINAL MASCULINA