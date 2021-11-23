Oi STU Open reunirá astros e estrelas do skate street e park no Rio

Os melhores skatistas do mundo, das modalidades park e street, estarão reunidos na Praça Duó, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, de 1 a 5 de dezembro, para o Oi STU Open Rio, um dos maiores campeonatos do skate mundial, que após um ano paralisado por conta da Covid-19, está de volta.

O evento, além de muito esporte, é um festival de cultura urbana e terá também shows, exposições de arte, comida de rua e moda. Nesta edição, o público ainda poderá acompanhar a grande final do STU On Tour, campeonato híbrido de skate (online e presencial).

- Está sendo uma alegria enorme podermos voltar à praça Duó, onde a nossa história começou, para celebrar a vida e um ano muito especial para o skate, que estreou com tudo nos Jogos Olímpicos. Mais do que reunir grandes nomes das modalidades street e park, queremos valorizar cada vez mais todos os artistas e profissionais que fazem do skate um estilo de vida tão potente - explica Diogo Castelão, idealizador da Plataforma STU.

Entre os atletas confirmados para essa edição, estão os medalhistas olímpicos Rayssa Leal (prata/street) e Pedro Barros (prata/park). Dora Varella, Pamela Rosa, Murilo Peres, Pedro Quintas, Luiz Francisco, Luan Oliveira, Lucas Rabelo e Rony Gomes também representarão o Brasil na disputa. Entre os destaques internacionais, Alex Sorgente, Liam Pace, Tom Schaar, Lilly Stoephasius e Trey Wood, já confirmaram presença.

O OI STU Open Rio chega fortalecido à sua quarta edição pela parceria com o Banco BV na apresentação do evento, uma marca que tem investido muito no potencial do skate:

- O esporte é uma poderosa ferramenta de transformação social. Por meio dele, é possível ter uma vida mais leve, um dos princípios do BV. Ao ampliarmos o apoio aos Institutos, aumentamos também a diversidade de esportistas e levamos desenvolvimento para outras regiões do país - explica Claudia Furini, superintendente de marketing, sustentabilidade e UX do banco BV, marca que assina a categoria apresenta do evento.

Como já é tradição, o STU deixará um legado de melhorias para a região, que sempre recebe skatistas de todo país, contribuindo para o processo de transformação social através do esporte. Para este ano, as pistas de park e street da Praça Duó tiveram novas intervenções com ampliação e manutenção. Um investimento superior a R﹩300 mil.

O público que quiser acompanhar de perto cada movimento das principais estrelas da cena poderá solicitar seu ingresso gratuito na plataforma Sympla a partir desta terça-feira, dia 23 de novembro. Cada ingresso é individual e válido para apenas um dia. Pais podem retirar até dois ingressos para crianças menores de 12 anos. Mas para aqueles que, mesmo à distância, não querem perder a competição, a Plataforma STU fechou uma parceria inédita com o TikTok, plataforma global de entretenimento, que será responsável pela cobertura completa de todos os dias do evento. Além das manobras com narração e comentários exclusivos, os fãs da cultura urbana ainda poderão se divertir com os shows ao final de cada dia de disputa.

- O TikTok é o destino para quem busca conteúdo esportivo de diferentes modalidades, por isso estamos tão animados com essa parceria. Queremos reunir a comunidade fã do skate e levar muita diversão para todos! Nós acreditamos muito no poder transformador do esporte e na forma como ele proporciona alegria e bem-estar, sentimentos que fazem parte da essência de nossa plataforma. Esperamos ver muitos grinds e aéreos no TikTok durante o Oi STU Open Rio 2021 - afirma Kim Farrell, diretora de marketing do TikTok para a América Latina.Muito além do skate

E como o Oi STU Open Rio é mais do que uma competição de skate, a quarta edição do evento convidou a artista Criola, 25 anos, para assinar a identidade visual de 2021. Sua arte autoral, pautada pela geometria intuitiva ancestral, sagrada, poderá ser vista em toda a comunicação visual, inclusive na intersecção com as formas geométricas das estruturas do mobiliário utilizado no universo do skate.

Ao longo dos cinco dias, o público ainda poderá conferir a exposição que esteve em cartaz no Arte Core deste ano. A plataforma STU e SAT, uma das principais mídias core de skate do Brasil, desenvolveram uma exposição exclusiva com renomados fotógrafos do cenário urbano brasileiro.

E para divertir ainda mais o público que estiver na praça Duó e em casa, acompanhando a transmissão, a Plataforma STU preparou um line up com artistas contemporâneos de destaque que irão se apresentar todos os dias após a competição. Bivolt, Tassia Reis, Febem, Ashira, Tasha&Tracie, DeadFish e BNegão são alguns nomes que prometem animar ainda mais o público. Em 2021, o comando das pistas é só das minas. Destaque para as Djs: Tamy, Diana Bouth, Priscila Dau e Pauly. A curadoria musical do evento é do DJ Tamenpi.

Para este ano, além dos novos parceiros, a Oi, parceira deste evento já em outras edições, segue com a assinatura de naming right.

- Além de apoiar o skate há mais de 19 anos, a Oi tem uma longa parceria com o STU. E essa edição é ainda mais especial, pois marca a volta do público à competição. Será uma grande celebração, principalmente após o crescimento exponencial do esporte este ano. E teremos a participação do Pedro Barros, medalhista de prata nas olimpíadas, que é um dos nossos ‘Atletas de Fibra’, conceito que associa a performance dos atletas à internet Oi Fibra. Fibra é sinônimo de força de vontade, superação e disposição para enfrentar situações difíceis, conceitos que traduzem com perfeição as características dos atletas do skate patrocinados pela Oi - explica Lívia Marquez, diretora de Comunicação e Mídia da Oi.