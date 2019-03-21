O domingo será de emoção no Torneio de Verão de Velocidade na Terra

O domingo (24) reserva muita emoção no Autódromo Julita Barros, com a rodada dupla que encerra o 21º Torneio de Verão de Velocidade na Terra, a partir das 13 horas. A expectativa é de muita torcida e adrenalina mais uma vez.

O Torneio é tido como preparação para a abertura da temporada 2019. A categoria Turismo Light, antiga Turismo Carburado, já tem um recorde de pilotos, em sua maioria novatos. É uma aposta das equipes, que apresentam novos pilotos e enquadram os carros no regulamento técnico.

Velocidade na Terra agita Jacaraípe neste domingo Crédito: Carlos Alberto Silva

Categoria Turismo Graduado

Mordido por ter perdido o título da temporada passada para Eder Melhorim, Anaylson Liliu entrou o ano vencendo as duas baterias da abertura do Verão, fazendo também a pole. Podendo entrar o ano com o título do Verão 2019 com dois segundo lugares no domingo. O atual campeão estadual, Eder Melhorim, tem um segundo lugar e um zero devido a quebra na etapa final do dia.

Melhorim ainda não confirmou presença e Liliu vai colocar um carro novo na pista, saindo dos básicos Volkswagen e entrando na pista com um Corsa, desafiando os pilotos da categoria. “Meu desafio é com o acerto do carro junto ao regulamento. Já andei de Fiat, Gol, Voyage e Escort. Agora vou pra pista com um carro diferente e vou pra vencer com a preparação da nossa equipe”, aponta o piloto.

Ainda mergulhado e sem intenção de participar das etapas de domingo, o atual campeão deixa no ar sua participação. “Meu carro está pronto pra defender o título Estadual. No domingo não sei se ele estará na pista. Isso fica por conta do Gordão que é meu chefe de equipe. Gosto de correr e de vencer. Meus títulos vieram junto com minha equipe e será ela que vai definir se vou ou não para pista”, explica Eder Melhorim.

Velocidade na Terra, em Jacaraípe, na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

Categoria Turismo Light

A Categoria Turismo Light é a que mais chama atenção devido a quantidade de carros e a disposição e arrojo dos pilotos que proporcionam um verdadeiro show. Em sua maioria são fãs de outros pilotos.

Na abertura do Torneio o piloto Wellington Viana, o “Gadernal”, já mostrou que 2019 seria diferente, fazendo a pole e vencendo a primeira bateria que valia a primeira etapa, mas já na segunda ele não marcou ponto. Nada que faça o campeão de 2017 desistir de somar mais um título para sua carreira.

Quem venceu a segunda bateria e lidera o Torneio é o piloto Luiz Garra, que é visto como um piloto em ascendência desde o ano passado. Ele mudou de equipe e vem focando o acerto do seu carro para as adversidades de cada bateria. “Sou um novato, mas sempre procuro o melhor. A pista modifica naturalmente e detalhes fazem a diferença. Estou aprendendo e vejo que minha equipe quer evoluir comigo. Quando venci pela primeira vez eu me emocionei. Agora quero me emocionar com meu primeiro título”, desabafa Luiz Garra, que sabe que não terá sossego em nenhuma das duas baterias do domingo.

Não perca

Torneio de Verão de Velocidade na Terra

Data: domingo (24)

Horário: largada prevista para 13 horas

Pilotos: expectativa de 23 carros

Local: Autódromo Julita Barros, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, em Jacaraípe, na Serra