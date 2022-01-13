NSports transmite jogos da Superliga de vôlei masculina e feminina na briga pelos playoffs

Nesta semana, a NSports, mais completa plataforma de streaming esportivo brasileira, transmite cinco jogos da fase de classificação da Superliga de Vôlei. Dois duelos são da modalidade feminina e três embates do masculino.Abrindo a rodada, nesta sexta-feira (14), teremos os dois jogos da Superliga Feminina. Primeiro, às 19h10, veremos a partida entre Curitiba Vôlei e Barueri Volleyball Club. A equipe paulista vai em busca da vitória para se manter na zona de classificação para a pós-temporada. Por outro lado, o time mandante amarga a penúltima posição do torneio e visa sair da degola.

Em seguida, às 19h40, veremos o confronto entre Brasília Vôlei e Fluminense. A equipe da capital brasileira está apenas a uma posição de entrar na zona de classificação dos playoffs e conta com o apoio de seu torcedor para vencer o tricolor carioca. O Fluminense, que neste momento marca presença na pós-temporada, vai atrás de mais um triunfo para subir na tabela e se consolidar como postulante ao título.

Na Superliga Masculina, são três jogos transmitidos com exclusividade pela NSports. A rodada, que se inicia no sábado (15), começa com o duelo entre Goiás Vôlei e APAN Eleva. As equipes vivem momentos distintos na competição. O esmeraldino está na penúltima posição e luta conta o rebaixamento. Já o APAN Eleva tem se mantido firme na disputa por uma vaga na fase de mata-mata e ocupa o 6º lugar.No domingo (16), fechando as transmissões do final de semana, teremos mais dois confrontos. Às 18h40, no Ginásio Tancredo Neves, em Minas Gerais, o Montes Claros América Vôlei recebe o SESI-SP. A equipe da casa está em nono lugar e pode entrar na zona de classificação para os playoffs se bater a equipe paulista. Porém, os visitantes, que estão em quarto lugar, buscam o triunfo para se aproximar da ponta da tabela.

No segundo e último embate do dia, o Vôlei Funvic encara o Brasília Vôlei. Essa partida marca um confronto direto na briga para a fase de mata-mata do torneio. Os mandantes estão em 8º, com 12 pontos. Em contrapartida, os brasilienses ocupam a 10ª posição, com 11 tentos conquistados até aqui.

Para ter acesso aos eventos, o fã de esporte deve acessar o site tvnsports.com.br ou baixar o aplicativo que está disponível para Android e IOS.

Confira a agenda das transmissões da NSports para esta semana:

Sexta - 14/01

Curitiba Vôlei x Barueri Volleyball Club – 19h10 – Superliga Feminina

Brasília Vôlei x Fluminense – 19h40 - Superliga Feminina

Sábado -15/01

Goiás Vôlei x APAN Eleva – 18h40 – Superliga Masculina

Domingo -16/01

Montes Claros América Vôlei x SESI-SP – 18h40 - Superliga Masculina

Vôlei Funvic x Brasília Vôlei – 20h40 - Superliga Masculina