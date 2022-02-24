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NSports transmite final de semana esportivo de três competições nacionais

Grande conta os estaduais de Paraná e Santa Catarina, além da Superliga Masculina de Vôlei para preencher a agenda esportiva...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 18:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 18:11
Nesta semana, a NSports transmite 13 partidas ao vivo para os fãs do esporte nacional. A primeira plataforma de streaming esportivo brasileira exibe três torneios emocionantes: Campeonato Catarinense e Paranaense, e a Superliga Masculina de Vôlei.A NSports conta com a transmissão de 11 embates futebolísticos. Os confrontos são válidos pelos campeonatos Paranaense e Catarinense. No estadual do Paraná, teremos a exibição de cinco jogos decisivos. O destaque da rodada vai para o duelo entre Maringá e Cascavel. A disputa ocorre neste sábado (26), às 18h40, em Maringá-PR. Ambas equipes estão no G4 da competição e podem assumir a liderança em caso de vitória.
Pelo principal torneio de Santa Catarina, veremos a transmissão de sete embates. O confronto mais aguardado da semana é o clássico entre Figueirense e Avaí. O duelo marca o encontro dos dois maiores campeões do estado. A partida acontece neste sábado (26), às 16h10, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis-SC. Os dois times passam por momentos de dificuldade na temporada e almejam vencer para encontrar paz.
A NSports exibe a Superliga Masculina de Vôlei. Nesta semana, teremos a transmissão de três partidas. Ênfase para o embate entre Sesi-SP e Azulim/ Gabarito/ Uberlândia, que será disputado nesta quinta-feira (24), às 19h40, no Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo-SP. A equipe mandante ocupa a terceira posição na tabela e sonha com o título da competição. Por outro lado, o time mineiro busca a primeira vitória no torneio.Confira a agenda das transmissões da NSports para esta semana:
Quinta, 24/02
Montes Claros América Vôlei x Farma Conde Vôlei/ São José – 18h40 - Superliga Masculina
Brusque x Próspera – 18h40 - Campeonato Catarinense Fort
Sesi-SP x Azulim/ Gabarito/ Uberlândia – 19h40 - Superliga Masculina
Sábado, 26/02
Paraná Clube x União – 15h40 - Campeonato Paranaense
Rio Branco x Londrina – 15h40 - Campeonato Paranaense
Figueirense x Avaí – 16h10 - Campeonato Catarinense Fort
Hercílio Luz x Chapecoense – 16h40 - Campeonato Catarinense Fort
Maringá x FC Cascavel – 18h40 - Campeonato Paranaense
Domingo, 27/02
Marcílio Dias x Barra – 15h40 - Campeonato Catarinense Fort
Joinville x Brusque – 15h40 - Campeonato Catarinense Fort
Athletico-PR x Operário – 15h40 - Campeonato Paranaense
Cianorte FC x São Joseense – 15h40 - Campeonato Paranaense
Concórdia x Juventus – 18h10 - Campeonato Catarinense Fort
Crédito: AlemãoeBrunoMotaemaçãonapartidaentreCamboriúxAvaí(Foto:TiagoWinter/CFC

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