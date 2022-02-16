NSports transmite Athletico-PR x Coritiba e muito mais na semana

A NSports apresenta a programação da semana com 30 eventos esportivos ao vivo. Para o telespectador não perder um lance sequer, a plataforma transmite cinco grandes campeonatos do desporto nacional: Campeonato Paranaense, Campeonato Catarinense, Superliga Feminina e masculina de Vôlei.O esporte mais popular do Brasil aparece 22 vezes na tela da NSports. Sendo 12 partidas válidas pelo Campeonato Paranaense e 10 jogos pelo Campeonato Catarinense. No Paraná, o embate mais esperado da rodada também é um dos mais esperados de todo o torneio. Nesta quarta-feira (16), a transmissão começa às 20h10, no Couto Pereira, o Coritiba enfrenta o Athletico-PR.

Em Santa Catarina, Marcílio Dias e Hercílio Luz protagonizam o confronto mais aguardado da semana. A partida ocorre neste sábado (19), às 16h10, no Estádio Doutor Hercílio Luz, também conhecido como Gigantão das Avenidas. A equipe está na sexta colocação e segue na luta por uma vaga na pós-temporada.

A NSports transmite três campeonatos do vôlei brasileiro. No masculino, a plataforma exibe a Superliga e a Superliga B. No feminino, teremos a Superliga. O duelo mais quente da semana será disputado no sábado (19), às 21h10, no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia-GO, entre Goiás Vôlei e Sada Cruzeiro. Os mandantes lutam contra o rebaixamento e amargam a vice-lanterna. Por outro lado, a equipe mineira está na vice-liderança e almeja o título do torneio.

Encerrando a semana agitada de eventos esportivos, a Superliga Feminina marca presença na tela da NSports com três jogos. O destaque da rodada vai para o confronto entre Esporte Clube Pinheiros e Brasília Vôlei. O embate é válido pela 7ª rodada do returno e será disputado nesta quinta-feira (17), às 16h40, no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo.Confira a agenda das transmissões da NSports para esta semana:

Quarta, 16/02

Rio Branco x Azuriz – 17h40 - Campeonato Paranaense

Cianorte FC x Paraná Clube – 18h40 - Campeonato Paranaense

Concórdia x Chapecoense – 18h40 - Campeonato Catarinense Fort

Figueirense x Próspera – 18h40 - Campeonato Catarinense Fort

Maringá x Operário – 20h10 - Campeonato Paranaense

Coritiba x Athletico – 20h10 - Campeonato Paranaense

FC Cascavel x São Joseense – 21h10 - Campeonato Paranaense

Joinville x Juventus – 21h10 - Campeonato Catarinense Fort

Camboriú x Avaí – 21h10 - Campeonato Catarinense Fort

Quinta, 17/02

Esporte Clube Pinheiros x Brasília Vôlei – 16h40 – Superliga Feminina

Curitiba Vôlei x Unilife Maringá – 18h40 – Superliga Feminina

Londrina x União – 19h40 - Campeonato Paranaense

SESC-RJ Flamengo x Country Club Valinhos – 20h40 - Superliga Feminina

Sábado, 19/02

Juventus x Figueirense – 16h10 - Campeonato Catarinense Fort

Marcílio Dias x Hercílio Luz – 16h10 - Campeonato Catarinense Fort

Vôlei Futuro/ Araçatuba x Vila Nova FC – 16h50 – Superliga B Masculina

Instituto Cuca x Café Vasconcelos/ Araguari/ Ubevôlei – 17h50 - Superliga B Masculina

Azulim/ Gabarito/ Uberlândia x Brasília Vôlei – 18h10 – Superliga Masculina

Avaí x Concórdia – 18h40 - Campeonato Catarinense Fort

Athletico x Cianorte – 18h40 - Campeonato Paranaense

Azuriz x FC Cascavel – 18h40 - Campeonato Paranaense

Goiás Vôlei x Sada/ Cruzeiro – 21h10 - Superliga Masculina

Domingo, 20/02

Próspera x Joinville – 15h40 - Campeonato Catarinense Fort

São Joseense x Rio Branco – 15h10 - Campeonato Paranaense

Paraná Clube x Coritiba – 15h40 - Campeonato Paranaense

Vedacit Vôlei Guarulhos x Montes Claros América Vôlei – 16h40 - Superliga Masculina

Chapecoense x Camboriú – 16h40 - Campeonato Catarinense Fort

Brusque x Barra – 18h40 - Campeonato Catarinense Fort

União x Maringá – 18h40 - Campeonato Paranaense

Operário x Londrina – 18h40 - Campeonato Paranaense