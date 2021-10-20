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NSports e CBV renovam parceria para transmissão da Superliga de Vôlei

A plataforma de streaming será novamente responsável pela produção e transmissão do Canal Vôlei Brasil durante a competição
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LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 20:48

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 20:48

Crédito: Reprodução/Twitter
A NSports e Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciam a renovação do acordo para a produção e transmissão da Superliga feminina e masculina 2021/2022. Com a parceira, a NSports vai transmitir mais de 130 jogos da competição. A próxima temporada será a quarta edição da Superliga no Canal Vôlei Brasil, reforçando o compromisso da plataforma e da CBV com a democratização da transmissão do principal torneio da modalidade.
+ Rebeca Andrade brilha e avança a três finais de aparelhos no MundialO serviço será oferecido por meio de planos de assinatura. Até o dia 23, o Combo Superliga Masculino + Feminino custa R$99,90. Na escolha de apenas um dos produtos, o valor é de R$79,90. O pagamento é único e cobre todo o campeonato, não se tratando de uma assinatura mensal. Os pagamentos podem ser feitos por PIX ou cartão de crédito. A partir do dia 24, os valores serão reajustados. Para Guilherme Figueiredo, CEO da NSports, este é mais um passo importante da parceria com a CBV e com o vôlei brasileiro.
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- Estamos muito felizes em seguir com este projeto de sucesso. O Canal Vôlei Brasil leva a modalidade aos quatro cantos do país. Como apenas uma parte dos jogos é transmitida na TV a cabo, o streaming permite que o fã de voleibol tenha acesso a todos os jogos, com a facilidade de acessar o conteúdo de diferentes dispositivos, como TVs com acesso à internet, smartphones, tablets, computadores ou smartvs - afirma o executivo.
O Canal Vôlei Brasil lança o torneio oficialmente hoje, às 18:00. Haverá um desconto especial para quem estiver acompanhando o evento. A Superliga masculina começa no dia 23; e a feminina, no dia 28. O torneio conta com o apoio do Banco do Brasil, patrocinador oficial do voleibol brasileiro.

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