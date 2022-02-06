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Nova Zelândia conquista seu primeiro ouro em Olimpíadas de Inverno

Zoi Sadowski-Synnott, de 20 anos, conquistou a medalha de ouro na modalidade slopestyle do snowboard nos Jogos Olímpicos
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Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 03:00
Histórico! A Nova Zelândia conquistou sua primeira medalha de ouro em Olimpíadas de Inverno. Na modalidade snowboard slopestyle feminino, Zoi Sadowski-Synnott liderou a prova com uma pontuação de 92.88 e se tornou campeã olímpica.> Guia dos Jogos Olímpicos de Inverno; veja quais são as modalidades e os brasileiros na disputa
A prova consistia em três voltas para cada participante e a melhor pontuação de cada atleta prevalecia. Atual bicampeã mundial, a neozelandesa liderou a prova na primeira descida, mas foi superada pela americana Julia Marino na segunda rodada. Sendo assim, já tinha a medalha de prata garantida. Porém, em sua terceira e última descida, Zoi fez uma ótima volta, recebeu 92.88 pontos e voltou para o topo da disputa.
Nas Olimpíadas de Inverno de 2018, Zoi já havia se tornado a medalhista olímpica de inverno neozelandesa mais jovem, conquistando o bronze no big air do snowboard aos 16 anos. Com o ouro em Pequim, a Nova Zelândia quatro pódios na história dos Jogos Olímpicos de Inverno.
Zoi Sadowski-Synnott ainda vai competir na modalidade big air nos Jogos de Inverno e pode conquistar mais uma medalha para seu país.
Crédito: ZoiSadowski-SynnottganhaprimeiramedalhadeourodaNovaZelândiaemOlimpíadasdeInverno(Foto:BenSTANSALL/AFP

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