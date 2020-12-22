Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Nova geração de surfistas se destaca na última etapa do campeonato estadual do ano
mais-esportes

Nova geração de surfistas se destaca na última etapa do campeonato estadual do ano

Terceira Etapa do Campeonato Rioforte Gromets, realizado pela Federação de Surfe do Estado do Rio de Janeiro - FESERJ, teve destaques nas categorias sub 12, sub 14 e sub 16...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 dez 2020 às 17:49

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 17:49

Crédito: Ao centro, as alunas da DALTRO, a vice campeã Sarah Ozorio e a campeã Letícia Calleia(Foto? Recreio Surfe Clube
A equipe de surfe da Rede Daltro Educacional teve mais bom desempenho na última etapa do campeonato estadual do ano. Aymée Rezende, Letícia Calleia, Sarah Ozório, no feminino, e João Victor da Cunha Coutinho, no masculino, disputaram no final de semana, na praia do Recreio, a 3ª Etapa do Campeonato Rioforte Gromets do Recreio, realizado pela Federação de Surfe do Estado do Rio de Janeiro - FESERJ, nas categorias sub 12, sub 14 e sub 16.
Letícia Calleia, do 7º ano, foi a campeã da etapa na categoria sub-12 e Sarah Ozório, também do 7° ano, foi a vice campeã da etapa e do circuito na mesma categoria. Já a atleta Aymée Rezende, do nono ano, foi a sexta colocada no ranking estadual da categoria feminino sub-16 e João Victor da Cunha Coutinho, aluno do sexto ano, o quarto colocado na categoria sub-12, no ranking estadual do estado do Rio de Janeiro.
Todos fazem parte do programa de bolsas oferecidas para atletas federados, que variam entre 50% e 100% de desconto nas mensalidades da Rede Daltro Educacional.
Segundo Teresa Daltro, CEO da rede, a atitude é uma forma de incentivar a prática do surfe, e as bolsas estão disponíveis para todas as modalidades esportivas.
- Quanto mais incentivamos, ajudamos o nosso país a se tornar uma nação saudável e que tem no esporte uma de suas bases. Quem sabe daí não nascem novos atletas que possam representar nosso país mundo afora? - disse Daltro.
O programa de bolsas estudantis da Rede Daltro Educacional tem o objetivo de apoiar os atletas federados de todos os esportes. São 300 bolsas de estudos disponíveis com descontos na mensalidade que variam entre 50% e 100% para quem se dedica ao esporte e precisa de um incentivo. Para se inscrever, basta apresentar um certificado de filiação da federação esportiva a qual pertence e um boletim com seu desempenho escolar. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de janeiro. Informações pelo Whatsapp: (21)964280763.Conheça cada atleta
Sarah Ozório, do 7° ano, ficou com o bronze nos jogos Estudantis RJ 2020 e carrega colocações nos circuitos de surfe: campeã do Circuito Jonosake Aberto de Surf do Recreio 2017 e campeã Aberto de Surf do Recreio 2018 sub 12 feminino. No Circuito Nova Geração ASN 2019: Campeã na 1 etapa, vice Campeã 2° etapa, campeã da 3° etapa, tornando-se a campeã do ranking no ano de 2019.
Categoria Sub 12 feminina:Campeã Surf treino Grommets do Recreio 1° etapa 2020 sub 16 femininoCampeã Surf treino Grommets do Recreio 1° etapa 2020 sub 12 femininoCampeã do Rio Forte Grommets do Recreio 2° etapa Sub 16 feminino
Em 2019, garantiu vaga para o principal evento de Surf do Brasil - CBSURF Jr. Ficando entre as 10 melhores do Brasil em sua categoria.
Para ela, suas principais referências no surf são: Silvana Lima, Filipe Toledo e Gabriel Medina. A atleta também destaca Suelen Naraisa e Wiggoly Dantas, organizadores do Brasileiro de Surf feminino, por fazerem a diferença no surf feminino e pelas categorias de base.
Sarah confessa que o resultado dos Jogos Estudantis foi bom, mas afirma que o objetivo é sempre vencer.
- Estou feliz com o bronze por ter disputado com meninas entre 12 a 17 anos e ter chegado em 3° me deixou muito satisfeita. Além disso, o evento foi incrível, muito bem organizado, com respeito a todos os protocolos de segurança, sem contar que fiquei muito feliz em participar do meu primeiro Jogos Estudantis com o surfe.
Sarah Ozório diz levar a sério os treinamentos com Angelino Santos (Campeão Pan Americano), que é membro da equipe Feserj RJ. Sua mãe reforça a importância da bolsa atleta oferecida pela Rede Daltro:
- Se não fosse a bolsa, não teríamos condições de manter a Sarah em um colégio de alto nível como é o Daltro. Essa bolsa é muito importante, pois somos de família humilde, e a bolsa contribui para que ela alcance seu objetivo para se tornar uma atleta de ponta - explica.
Aymée Rezende, aluna do nono ano, foi a melhor colocada nos Jogos Estudantis. Medalhista de prata no campeonato de surfe feminino, recebeu um troféu por ter sido a aluna que mais pontuou na modalidade surfe feminino, e também representando a Rede Daltro Educacional, escola campeã dos Jogos Estudantis.
Letícia Rosa de Oliveira Calleia, também do 7º ano, garantiu a medalha de bronze dos Jogos Estudantis e o ouro na primeira etapa do Campeonato Estadual na categoria sub-16. E foi campeã na categoria sub 12, ficou em quarto na sub 14 e foi para a semifinal da sub 16 na 2ª Etapa do Estadual, em Cabo Frio, no último final de semana.
Fã de Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Silvana Lima, Tatiana Weston Webb e Caroline Marks, a atleta está muito satisfeita com seus resultados e treina todos os dias para fazer jus a sua bolsa de estudo parcial.
- Reconheço que é um apoio bem importante para manter meu estudo com qualidade, o que é extremamente relevante para minha formação - explica a atleta.
João Victor da Cunha Coutinho, do 6° ano, foi o representante do surfe masculino da Rede Daltro Educacional. Foi o 13° colocado dos Jogos Estudantis e em algumas das competições que já participou foi campeão de uma das etapas do Arpoador Surfing Club, campeão de uma etapa ASAG no Grumari, e vice-campeão aberto de surf do Recreio. 4° lugar no ranking estadual de 2019, campeão Saquaremense Tríplice Coroa Sub 12 e 4° lugar campeonato WQSURF Grommet no Recreio.
João Victor tem como principais ídolos Lucas Chumbo e Ítalo Ferreira. Ele explicou que, neste ano, por causa da pandemia, aconteceram poucos campeonatos.
- Chego cedinho diariamente à praia pela manhã às 5h40, e treino até as 8h. Depois vou estudar, e retorno no final de tarde para treinar. Já estou me preparando para 202 - conta o atleta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados