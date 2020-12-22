Nova geração de surfistas se destaca na última etapa do campeonato estadual do ano

Crédito: Ao centro, as alunas da DALTRO, a vice campeã Sarah Ozorio e a campeã Letícia Calleia(Foto? Recreio Surfe Clube

A equipe de surfe da Rede Daltro Educacional teve mais bom desempenho na última etapa do campeonato estadual do ano. Aymée Rezende, Letícia Calleia, Sarah Ozório, no feminino, e João Victor da Cunha Coutinho, no masculino, disputaram no final de semana, na praia do Recreio, a 3ª Etapa do Campeonato Rioforte Gromets do Recreio, realizado pela Federação de Surfe do Estado do Rio de Janeiro - FESERJ, nas categorias sub 12, sub 14 e sub 16.

Letícia Calleia, do 7º ano, foi a campeã da etapa na categoria sub-12 e Sarah Ozório, também do 7° ano, foi a vice campeã da etapa e do circuito na mesma categoria. Já a atleta Aymée Rezende, do nono ano, foi a sexta colocada no ranking estadual da categoria feminino sub-16 e João Victor da Cunha Coutinho, aluno do sexto ano, o quarto colocado na categoria sub-12, no ranking estadual do estado do Rio de Janeiro.

Todos fazem parte do programa de bolsas oferecidas para atletas federados, que variam entre 50% e 100% de desconto nas mensalidades da Rede Daltro Educacional.

Segundo Teresa Daltro, CEO da rede, a atitude é uma forma de incentivar a prática do surfe, e as bolsas estão disponíveis para todas as modalidades esportivas.

- Quanto mais incentivamos, ajudamos o nosso país a se tornar uma nação saudável e que tem no esporte uma de suas bases. Quem sabe daí não nascem novos atletas que possam representar nosso país mundo afora? - disse Daltro.

O programa de bolsas estudantis da Rede Daltro Educacional tem o objetivo de apoiar os atletas federados de todos os esportes. São 300 bolsas de estudos disponíveis com descontos na mensalidade que variam entre 50% e 100% para quem se dedica ao esporte e precisa de um incentivo. Para se inscrever, basta apresentar um certificado de filiação da federação esportiva a qual pertence e um boletim com seu desempenho escolar. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de janeiro. Informações pelo Whatsapp: (21)964280763.Conheça cada atleta

Sarah Ozório, do 7° ano, ficou com o bronze nos jogos Estudantis RJ 2020 e carrega colocações nos circuitos de surfe: campeã do Circuito Jonosake Aberto de Surf do Recreio 2017 e campeã Aberto de Surf do Recreio 2018 sub 12 feminino. No Circuito Nova Geração ASN 2019: Campeã na 1 etapa, vice Campeã 2° etapa, campeã da 3° etapa, tornando-se a campeã do ranking no ano de 2019.

Categoria Sub 12 feminina:Campeã Surf treino Grommets do Recreio 1° etapa 2020 sub 16 femininoCampeã Surf treino Grommets do Recreio 1° etapa 2020 sub 12 femininoCampeã do Rio Forte Grommets do Recreio 2° etapa Sub 16 feminino

Em 2019, garantiu vaga para o principal evento de Surf do Brasil - CBSURF Jr. Ficando entre as 10 melhores do Brasil em sua categoria.

Para ela, suas principais referências no surf são: Silvana Lima, Filipe Toledo e Gabriel Medina. A atleta também destaca Suelen Naraisa e Wiggoly Dantas, organizadores do Brasileiro de Surf feminino, por fazerem a diferença no surf feminino e pelas categorias de base.

Sarah confessa que o resultado dos Jogos Estudantis foi bom, mas afirma que o objetivo é sempre vencer.

- Estou feliz com o bronze por ter disputado com meninas entre 12 a 17 anos e ter chegado em 3° me deixou muito satisfeita. Além disso, o evento foi incrível, muito bem organizado, com respeito a todos os protocolos de segurança, sem contar que fiquei muito feliz em participar do meu primeiro Jogos Estudantis com o surfe.

Sarah Ozório diz levar a sério os treinamentos com Angelino Santos (Campeão Pan Americano), que é membro da equipe Feserj RJ. Sua mãe reforça a importância da bolsa atleta oferecida pela Rede Daltro:

- Se não fosse a bolsa, não teríamos condições de manter a Sarah em um colégio de alto nível como é o Daltro. Essa bolsa é muito importante, pois somos de família humilde, e a bolsa contribui para que ela alcance seu objetivo para se tornar uma atleta de ponta - explica.

Aymée Rezende, aluna do nono ano, foi a melhor colocada nos Jogos Estudantis. Medalhista de prata no campeonato de surfe feminino, recebeu um troféu por ter sido a aluna que mais pontuou na modalidade surfe feminino, e também representando a Rede Daltro Educacional, escola campeã dos Jogos Estudantis.

Letícia Rosa de Oliveira Calleia, também do 7º ano, garantiu a medalha de bronze dos Jogos Estudantis e o ouro na primeira etapa do Campeonato Estadual na categoria sub-16. E foi campeã na categoria sub 12, ficou em quarto na sub 14 e foi para a semifinal da sub 16 na 2ª Etapa do Estadual, em Cabo Frio, no último final de semana.

Fã de Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Silvana Lima, Tatiana Weston Webb e Caroline Marks, a atleta está muito satisfeita com seus resultados e treina todos os dias para fazer jus a sua bolsa de estudo parcial.

- Reconheço que é um apoio bem importante para manter meu estudo com qualidade, o que é extremamente relevante para minha formação - explica a atleta.

João Victor da Cunha Coutinho, do 6° ano, foi o representante do surfe masculino da Rede Daltro Educacional. Foi o 13° colocado dos Jogos Estudantis e em algumas das competições que já participou foi campeão de uma das etapas do Arpoador Surfing Club, campeão de uma etapa ASAG no Grumari, e vice-campeão aberto de surf do Recreio. 4° lugar no ranking estadual de 2019, campeão Saquaremense Tríplice Coroa Sub 12 e 4° lugar campeonato WQSURF Grommet no Recreio.

João Victor tem como principais ídolos Lucas Chumbo e Ítalo Ferreira. Ele explicou que, neste ano, por causa da pandemia, aconteceram poucos campeonatos.