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Combates

Noite de lutas agitou o final de semana em Barcelona, na Serra

Haidar Capixaba Combat 20  abriu espaço para MMA, jiu-jítsu, boxe, kickboxing e muay thai, e empolgou o público
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 16:07

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 16:07

Lutas foram emocionantes no octógono montado na Quadra Poliesportiva de Barcelona Crédito: Richard Pinheiro
Definitivamente o Haidar Capixaba Combat não é apenas um evento de MMA. E na edição de número 20, que aconteceu na noite de sábado (14), na Quadra Poliesportiva de Barcelona, na Serra, o tradicional octógono abriu espaço para a participação de crianças e até mesmo apresentações de dança. Porém, quando o portão fechou, foi a hora de "separar os homens dos meninos". O evento foi misto, com lutas de MMA, kickboxing e muay thai. 
Na luta principal, de MMA e pela categoria peso-galo, o carioca Ayron Reis não deu chances para Rômulo Agulha e venceu por finalização, com um arm-lock. O co-main-event da noite foi uma apresentação de kickboxing, que reuniu os atletas Guilherme Santos e Eric Bastos. O duelo foi considerado um empate e os dois atletas foram agraciados com troféus em forma de uma réplica de madeira do octógono do HCC.

Empolgou 

A luta mais empolgante da noite foi de MMA, com a disputa de cinturão dos meio-médios, entre Allan "Popó" e Paulo Iori. A diferença de envergadura favoreceu "Popó", porém Iori vendeu caro a derrota. Ambos protagonizaram um grande combate, com algumas reviravoltas, mas Allan "Popó" venceu Paulo Iori por decisão unânime dos juízes. 
Também pelo MMA, outro duelo que levantou a galera nas arquibancadas foi entre Hyan Romero e Kaique Machado. Trocador nato, Kaique começou acertando alguns golpes no rosto de Hyan, que buscou a luta agarrada pra se sobressair. E foi assim durante os três rounds, para no fim Hyan Romero encaixar uma chave americana bem justa e obrigar Kaique Machado a dar os três tapinhas e desistir do combate. 
Nas outras duas lutas de kickboxing do HCC 20, Eduardo Vicente venceu Henrique; Pedro Lucas derrotou Marcos Gabriel. E para "iniciar os trabalhos", a primeira luta da noite foi de muay thai, com Júlio "Marreta" vencendo Léo "Doido" por decisão unânime.

Resultados 

  • MMA: Ayron Reis derrotou Rômulo Agulha por finalização (arm-lock) 
  • Kickboxing: Guilherme Santos e Eric Bastos empataram em luta de exibição 
  • MMA: Allan "Popo venceu Paulo Iori por decisão unânime (disputa de cinturão) 
  • MMA: Hyan Romero venceu Kaique Machado por finalização (americana) 
  • Kickboxing: Eduardo Vicente venceu Henrique por decisão dos juízes 
  • Kickboxing: Pedro Lucas venceu Marcos Gabriel 
  • Muay Thai: Júlio Marreta venceu Léo Doido por decisão unânime

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