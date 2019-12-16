Noite de lutas agitou o final de semana em Barcelona, na Serra

Lutas foram emocionantes no octógono montado na Quadra Poliesportiva de Barcelona Crédito: Richard Pinheiro

Definitivamente o Haidar Capixaba Combat não é apenas um evento de MMA. E na edição de número 20, que aconteceu na noite de sábado (14), na Quadra Poliesportiva de Barcelona, na Serra, o tradicional octógono abriu espaço para a participação de crianças e até mesmo apresentações de dança. Porém, quando o portão fechou, foi a hora de "separar os homens dos meninos". O evento foi misto, com lutas de MMA, kickboxing e muay thai.

Na luta principal, de MMA e pela categoria peso-galo, o carioca Ayron Reis não deu chances para Rômulo Agulha e venceu por finalização, com um arm-lock. O co-main-event da noite foi uma apresentação de kickboxing, que reuniu os atletas Guilherme Santos e Eric Bastos. O duelo foi considerado um empate e os dois atletas foram agraciados com troféus em forma de uma réplica de madeira do octógono do HCC.

Empolgou

A luta mais empolgante da noite foi de MMA, com a disputa de cinturão dos meio-médios, entre Allan "Popó" e Paulo Iori. A diferença de envergadura favoreceu "Popó", porém Iori vendeu caro a derrota. Ambos protagonizaram um grande combate, com algumas reviravoltas, mas Allan "Popó" venceu Paulo Iori por decisão unânime dos juízes.

Também pelo MMA, outro duelo que levantou a galera nas arquibancadas foi entre Hyan Romero e Kaique Machado. Trocador nato, Kaique começou acertando alguns golpes no rosto de Hyan, que buscou a luta agarrada pra se sobressair. E foi assim durante os três rounds, para no fim Hyan Romero encaixar uma chave americana bem justa e obrigar Kaique Machado a dar os três tapinhas e desistir do combate.

Apresentação de dança no octógono do HCC. Mãe e filho dançando juntos e empolgando a galera antes dos combates. Aumente o som e assista um trecho. #HCC20 pic.twitter.com/5elu6p7Lvt — Richard Pinheiro (@RichardPinheir0) December 14, 2019

Nas outras duas lutas de kickboxing do HCC 20, Eduardo Vicente venceu Henrique; Pedro Lucas derrotou Marcos Gabriel. E para "iniciar os trabalhos", a primeira luta da noite foi de muay thai, com Júlio "Marreta" vencendo Léo "Doido" por decisão unânime.

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