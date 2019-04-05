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Enduro

No Sul do Brasil, capixaba Bruno Crivilin entra na briga por títulos

Bruno é um dos favoritos na segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM, neste fim de semana, em Nova Bréscia (RS)

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 20:03

Publicado em 

05 abr 2019 às 20:03
O capixaba Bruno Crivilin, piloto de Enduro Crédito: Idário Café/Mundo Press
O Campeonato Brasileiro de Enduro FIM continua neste final de semana (06 e 07), com a segunda etapa da temporada 2019, em Nova Bréscia (RS). Liderada pelo multicampeão Felipe Zanol, a equipe Honda Racing segue para a disputa de olho nas vitórias. O capixaba Bruno Crivilin entra na briga para defender os títulos das categorias E1 e Enduro GP - destinada aos mais rápidos da competição.
O mineiro Gabriel Soares (classe E2) e o carioca Nicolás Rodriguez (E3) também pontuam pela Enduro GP e aceleram pelo time vermelho. Ao todo, os competidores terão que percorrer três voltas por dia em um circuito formado por cerca de 40 quilômetros e três trechos cronometrados.
Um dos principais nomes do Enduro FIM na atualidade, o capixaba Bruno Crivilin está em contagem regressiva para defender a Honda Racing. Na primeira etapa, em recuperação de uma lesão no joelho direito, o piloto e a equipe, com base em recomendações médicas, optaram por não completar a prova, realizada nos dias 16 e 17 de março em Itapema (SC).
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O capixaba Bruno Crivilin, piloto de Enduro Crédito: Idário Café/Mundo Press
“Em Nova Bréscia, de fato vou começar o meu campeonato. Os últimos dias foram bem intensos. Estive com o médico e fisioterapeuta, refiz os exames e teste de força. Ainda sigo em processo de recuperação, porém fui liberado para competir nesta etapa”, conta o piloto, que nos últimos dias treinou bastante com a Honda CRF 250RX. “Estou muito feliz com a moto, que proporciona bastante confiança, e consegui andar bem rápido. O foco será fazer uma prova para conseguir pontos importantes para o campeonato”, completa Crivilin.
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Embalado pelo bom desempenho na etapa de abertura da temporada, com o segundo lugar na categoria E2, Gabriel Soares mantém o ritmo intenso. “Estamos aproveitando as provas locais para treinar. Participei das corridas do Capixaba e do Mineiro de Enduro FIM e, em ambas, ganhei na E2 e na Geral. É uma grande motivação para chegar bem física e psicologicamente em mais uma disputa do Brasileiro. Quero estar bem preparado para conseguir um melhor resultado”, ressalta o mineiro, que utiliza a Honda CRF 450RX.
 

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