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Vela

No Peru, Odile Ginaid busca classificar o Brasil ao Pan-Americano

Velejadora capixaba disputa o Sul-Americano até o próximo domingo, em Paracas

Publicado em 01 de Março de 2019 às 17:32

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

01 mar 2019 às 17:32
A velejadora capixaba Odile Ginaid, está em Paracas, no Peru, onde disputa o Campeonato Sul-Americano de vela da classe laser, até o próximo domingo. A atleta que representa o Iate Clube do Espírito Santo e a Marinha do Brasil, busca uma vaga para o Pan-Americano que será realizado em Lima, capital do país andino. Ao todo, restam quatro vagas para os jogos e seis países estão na disputa: Brasil, Trinidade e Tobago, Cuba, Porto Rico, Equador e Colômbia.
Odile Ginaid disputa o Sul-Americano no Peru e busca conduzir o país ao Pa-Americano na laser radial Crédito: Divulgação/Iate Clube
Paracas tem como característica ventos fortes e a previsão é que sejam realizadas até domingo, ultimo dia de competição, um total de 10 regatas para que seja feita um descarte. "Por aqui venta muito. Pela manhã começa um vento norte fraco que não firma e depois ele virá para o sul  e vai aumentando. Temos bons dias pela frente”, afirma a velejadora, Odile Ginaid.
A capixaba segue a disputa na classe laser radial junto com a também brasileira Gabriela Kidd e reforça a importância desse campeonato para o país. “O Brasil ainda não tem a vaga na classe laser radial para o Pan, por isso precisamos buscar bons resultados para primeiro garantir a vaga para o país e depois classificar a atleta que vai ser a representante nos jogos”, completa Odile.
Recentemente, a atleta garantiu o terceiro lugar na classe feminino no 45º Campeonato Brasileiro de Laser, realizado em janeiro, em Niterói, Rio de Janeiro. Na classificação geral, Odile ficou em 4ª lugar no total de 74 velejadores.

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