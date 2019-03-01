No Peru, Odile Ginaid busca classificar o Brasil ao Pan-Americano

A velejadora capixaba Odile Ginaid, está em Paracas, no Peru, onde disputa o Campeonato Sul-Americano de vela da classe laser, até o próximo domingo. A atleta que representa o Iate Clube do Espírito Santo e a Marinha do Brasil, busca uma vaga para o Pan-Americano que será realizado em Lima, capital do país andino. Ao todo, restam quatro vagas para os jogos e seis países estão na disputa: Brasil, Trinidade e Tobago, Cuba, Porto Rico, Equador e Colômbia.

Odile Ginaid disputa o Sul-Americano no Peru e busca conduzir o país ao Pa-Americano na laser radial Crédito: Divulgação/Iate Clube

Paracas tem como característica ventos fortes e a previsão é que sejam realizadas até domingo, ultimo dia de competição, um total de 10 regatas para que seja feita um descarte. "Por aqui venta muito. Pela manhã começa um vento norte fraco que não firma e depois ele virá para o sul e vai aumentando. Temos bons dias pela frente”, afirma a velejadora, Odile Ginaid.

A capixaba segue a disputa na classe laser radial junto com a também brasileira Gabriela Kidd e reforça a importância desse campeonato para o país. “O Brasil ainda não tem a vaga na classe laser radial para o Pan, por isso precisamos buscar bons resultados para primeiro garantir a vaga para o país e depois classificar a atleta que vai ser a representante nos jogos”, completa Odile.