No Mont Ventoux, Wout van Aert vence 11ª etapa do Tour de France

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No mítico Mont Ventoux, o belga Wout van Aert se consagrou como o grande vencedor da 11ª etapa do Tour de France, nesta quarta-feira. O ciclista da Jumbo-Visma aproveitou ao máximo as duas subidas montanhosas para vencer a etapa. Nos dois próximos dias, os competidores enfrentarão trajetos planos. Tadej Pogačar, atual campeão da competição, lidera a camisa amarela.

Com o resultado, van Aert entrou para a história. O ciclista se tornou o primeiro belga a vencer uma etapa montanhosa desde o lendário Eddy Merckx em 1970. Para alcançar o feito, não faltou superação. Esta foi a primeira vez que os competidores tiveram de subir os montes em duas oportunidades para vencer a etapa.

Mesmo assim, o competidor da Jumbo-Visma cruzou a linha de chegada em primeiro com 5:17:43.

- É uma das subidas mais icônicas do mundo. Pode ser minha melhor vitória, sim. Tivemos muito azar com a equipe - destacou van Aert.

Na liderança das tradicionais camisas do Tour de France, o esloveno Tadej Pogačar continua vestindo a camisa amarela (líder da classificação individual) e lidera na camisa branca (mais jovem). Já o britânico Mark Cavendish veste a camisa verde (pontos), com o colombiano Nairo Quintana na de bolinhas (líder das montanhas).