Nigeriano se destaca na segunda edição do Boxe na Veia 2022

O Centro de Treinamento Esportivo Mário Chekin, em São Caetano do Sul (SP), recebeu na última semana a segunda edição do torneio Boxe na Veia 2022. A competição do estilo olímpico voltada na formação de novos talentos da nobre arte é realizada todos os meses na cidade do ABC. Foram disputadas 12 lutas em diferentes categorias e o destaque ficou com o nigeriano Kossi Choken na categoria até 85 kg.

Nascido em Onicha, pequena cidade do estado de Eboni, o pugilista veio ao Brasil para trabalhar durante a Copa do Mundo de 2014 e já em 2015 ingressou na nobre arte. Lutando na categoria meio-pesado, Kossi Choken (Guarany) derrotou seu oponente David Gaef (São Caetano) por decisão unânime.

- Quero ser lutador profissional de boxe, conseguir viajar o mundo, competir nos Estados Unidos, viver por isso, viver da luta, esse é o meu sonho, esse é o meu objetivo de vida - declarou o boxeador nigeriano, que já lutou na Forja dos Campeões em 2019 e ficou com o segundo lugar da competição.

Os 12 combates do evento reuniram, principalmente, com jovens promessas do boxe nacional dos principais clubes do país, entre eles, o Corinthians também foi destaque com atletas no ringue.

Atleta da nova geração, Caio Alves (Corinthians) superou nos 71 Kg Giuliano Ferrado (Guarany).

- Foi uma luta interessante com um oponente muito forte, batia muito duro, consegui boxear, movimentar e sobressai com meu boxe, poderia ter ido um pouco melhor, faltou muita coisa, mas é isso, obrigado ao São Caetano, obrigado para todo mundo que estava aqui me ajudando, aos treinadores e ao Corinthians.

- Estou vindo aqui principalmente para me preparar para as melhores competições do Brasil, na última, no Cinturão Newton Campos, eu saí com a medalha de prata e agora se Deus quiser buscar o ouro no Paulista e no Brasileiro - comentou Caio Alves Carlos, atleta do Corinthians na categoria médio-ligeiro.

A terceira etapa do Boxe na Veia vai ocorrer no sábado (28/5) no Centro de Treinamento Esportivo Mário Chekin em São Caetano do Sul (SP).

- O boxe tem uma tradição aqui na cidade, já trouxemos o Servílio de Oliveira para trabalhar com a gente, então o boxe sempre trouxe muitas formas de trabalho do esporte para nós, com o advento do Ricardo Rodrigues vindo aqui trazer mais para o esporte, o boxe agora com essa programação de um card por mês, ficou muito importante - disse o secretário de esporte de São Caetano do Sul, Mauro Checkin.