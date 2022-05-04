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Nigeriano se destaca na segunda edição do Boxe na Veia 2022

São Caetano recebeu competição do estilo olímpico voltada na formação de novos talentos...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 19:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 19:48
O Centro de Treinamento Esportivo Mário Chekin, em São Caetano do Sul (SP), recebeu na última semana a segunda edição do torneio Boxe na Veia 2022. A competição do estilo olímpico voltada na formação de novos talentos da nobre arte é realizada todos os meses na cidade do ABC. Foram disputadas 12 lutas em diferentes categorias e o destaque ficou com o nigeriano Kossi Choken na categoria até 85 kg.
Nascido em Onicha, pequena cidade do estado de Eboni, o pugilista veio ao Brasil para trabalhar durante a Copa do Mundo de 2014 e já em 2015 ingressou na nobre arte. Lutando na categoria meio-pesado, Kossi Choken (Guarany) derrotou seu oponente David Gaef (São Caetano) por decisão unânime.
- Quero ser lutador profissional de boxe, conseguir viajar o mundo, competir nos Estados Unidos, viver por isso, viver da luta, esse é o meu sonho, esse é o meu objetivo de vida - declarou o boxeador nigeriano, que já lutou na Forja dos Campeões em 2019 e ficou com o segundo lugar da competição.
Os 12 combates do evento reuniram, principalmente, com jovens promessas do boxe nacional dos principais clubes do país, entre eles, o Corinthians também foi destaque com atletas no ringue.
Atleta da nova geração, Caio Alves (Corinthians) superou nos 71 Kg Giuliano Ferrado (Guarany).
- Foi uma luta interessante com um oponente muito forte, batia muito duro, consegui boxear, movimentar e sobressai com meu boxe, poderia ter ido um pouco melhor, faltou muita coisa, mas é isso, obrigado ao São Caetano, obrigado para todo mundo que estava aqui me ajudando, aos treinadores e ao Corinthians.
- Estou vindo aqui principalmente para me preparar para as melhores competições do Brasil, na última, no Cinturão Newton Campos, eu saí com a medalha de prata e agora se Deus quiser buscar o ouro no Paulista e no Brasileiro - comentou Caio Alves Carlos, atleta do Corinthians na categoria médio-ligeiro.
A terceira etapa do Boxe na Veia vai ocorrer no sábado (28/5) no Centro de Treinamento Esportivo Mário Chekin em São Caetano do Sul (SP).
- O boxe tem uma tradição aqui na cidade, já trouxemos o Servílio de Oliveira para trabalhar com a gente, então o boxe sempre trouxe muitas formas de trabalho do esporte para nós, com o advento do Ricardo Rodrigues vindo aqui trazer mais para o esporte, o boxe agora com essa programação de um card por mês, ficou muito importante - disse o secretário de esporte de São Caetano do Sul, Mauro Checkin.
Crédito: NigerianosedestacounasegundaediçãodoBoxenaVeia2022(Foto:FlávioPerez

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