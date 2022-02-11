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Nicole Silveira encaminha vaga na decisão do skeleton na Olimpíada de Inverno

Depois das suas duas primeiras descidas eliminatórias, ela fez o 14º lugar melhor tempo. Após a terceira bateria, as 20 primeiras garantem vaga para a etapa final...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 02:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 02:25
A gaúcha Nicole Silveira encaminhou uma vaga na decisão do skeleton na Olimpíada de Inverno de Pequim. Depois das suas duas primeiras descidas eliminatórias, com o tempo agregado de 2min05s53, ela ficou em 14º lugar. Assim, segue firme na busca para se tornar a brasileira melhor colocada em Jogos de Inverno.A australiana Jaclyn Narracott ficou com o melhor tempo após as duas primeiras descidas, fazendo 2min04s34. As alemãs Hannah Neise (2min04s55) e Tina Hermann (2min04s57) vêm em seguida em segundo e terceiro.
No percurso olímpico do skeleton, as atletas fazem quatro descidas. Porém, só as 20 primeiras (de 25 participantes) garantem vaga para a descida final. Ganha quem fizer o menor tempo juntando as quatro baterias. Neste sábado serão disputadas a terceira descida e a quarta, que decide o pódio.
Em sua primeira descida, Nicole fez o tempo de 1min02s58 e chegou a atingir a velocidade de 122,7km/h. Na segunda bateria, ela fez a marca de 1min02s95. A brasileira está a 66 centésimos atrás da oitava colocada e a 33 centésimos da nona.
- Se eu dissesse que estou 100% feliz com minhas descidas, seria uma mentira. Mas fico muito feliz que, o que eu estava focado nos treinos, eu consegui acertar na hora da competição. As duas descidas foram bem parecidas e sei no que preciso focar amanhã (sábado) - afirmou Nicole ao "SporTV".
Considerada uma das principais atletas do Brasil em Pequim 2022, Nicole busca se tornar a brasileira melhor colocada em Jogos de Inverno. Atualmente o posto é de Isabel Clark, que ficou em nono lugar em Turim 2006.
Crédito: NicoleSilveirapodesetornarabrasileiramelhorcolocadaemJogosdeInverno(FOTO:JeffPACHOUD/AFP

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