Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais grave que esperado

Neymar vai passar por cirurgia e só volta um mês antes da Copa do Mundo

A previsão de recuperação é de dois meses, o que faria o jogador voltar apenas em maio a jogar, um mês antes da Copa do Mundo da Rússia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 11:30

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 11:30

Neymar Crédito: (Foto: THOMAS SAMSON / AFP)
A lesão de Neymar foi mais grave do que o esperado. O craque do Paris Saint-Germain vai colocar um pino na fissura sofrida no quinto metatarso do pé direito, após ter se lesionado no duelo contra o Olympique de Marselha, no domingo, pelo Campeonato Francês. A previsão de recuperação é de dois meses, o que faria o jogador voltar apenas em maio a jogar, um mês antes da Copa do Mundo da Rússia. As informações são do site Globoesporte.com.
Se tudo estiver dentro do previsto, Neymar poderia jogar as três últimas rodadas do Campeonato Francês e, se o PSG se classificar, a segunda partida das semifinais e a decisão da Liga dos Campeões da Europa, marcada para o dia 26 de maio. O procedimento que o camisa 10 será submetido é parecido com o do atacante Gabriel Jesus, que ficou quatro meses fora após operar e voltou a jogar.
Neymar foi submetido nesta segunda-feira a um exame de imagem. Ele já tinha sido examinado na noite de domingo, logo após a partida pelo Campeonato Francês. No mesmo comunicado, o PSG ainda informou que foi diagnosticada uma lesão de grau 1 (a mais leve) na coxa esquerda (quadríceps) do zagueiro Marquinhos.
Neymar se machucou em um lance relativamente bobo e deixou o gramado em lágrimas. Na partida, vencida pelo PSG por 3 a 0, ele tinha dado uma assistência para Cavani e feito a finalização que gerou o gol contra de Rolando. Nesta segunda-feira, ele postou uma foto nas redes sociais com o tornozelo imobilizado por uma tala.
Na próxima sexta-feira, o técnico Tite vai anunciar os convocados da Seleção Brasileira para os amistosos do fim de março e resta saber quem será o substituto de Neymar na lista. A comissão técnica manteve contato durante o dia com os médicos do clube francês para obter informações sobre o craque.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados