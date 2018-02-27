Neymar vai passar por cirurgia e só volta um mês antes da Copa do Mundo

Neymar Crédito: (Foto: THOMAS SAMSON / AFP)

A lesão de Neymar foi mais grave do que o esperado. O craque do Paris Saint-Germain vai colocar um pino na fissura sofrida no quinto metatarso do pé direito, após ter se lesionado no duelo contra o Olympique de Marselha, no domingo, pelo Campeonato Francês. A previsão de recuperação é de dois meses, o que faria o jogador voltar apenas em maio a jogar, um mês antes da Copa do Mundo da Rússia. As informações são do site Globoesporte.com.

Se tudo estiver dentro do previsto, Neymar poderia jogar as três últimas rodadas do Campeonato Francês e, se o PSG se classificar, a segunda partida das semifinais e a decisão da Liga dos Campeões da Europa, marcada para o dia 26 de maio. O procedimento que o camisa 10 será submetido é parecido com o do atacante Gabriel Jesus, que ficou quatro meses fora após operar e voltou a jogar.

Neymar foi submetido nesta segunda-feira a um exame de imagem. Ele já tinha sido examinado na noite de domingo, logo após a partida pelo Campeonato Francês. No mesmo comunicado, o PSG ainda informou que foi diagnosticada uma lesão de grau 1 (a mais leve) na coxa esquerda (quadríceps) do zagueiro Marquinhos.

Neymar se machucou em um lance relativamente bobo e deixou o gramado em lágrimas. Na partida, vencida pelo PSG por 3 a 0, ele tinha dado uma assistência para Cavani e feito a finalização que gerou o gol contra de Rolando. Nesta segunda-feira, ele postou uma foto nas redes sociais com o tornozelo imobilizado por uma tala.