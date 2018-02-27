Neymar vai passar por cirurgia e só volta um mês antes da Copa do Mundo

A lesão de Neymar foi mais grave do que o esperado. O craque do Paris Saint-Germain vai colocar um pino na fissura sofrida no quinto metatarso do pé direito, após ter se lesionado no duelo contra o Olympique de Marselha, no domingo, pelo Campeonato Francês. A previsão de recuperação é de dois meses, o que faria o jogador voltar apenas em maio a jogar, um mês antes da Copa do Mundo da Rússia. As informações são do site Globoesporte.com.
Se tudo estiver dentro do previsto, Neymar poderia jogar as três últimas rodadas do Campeonato Francês e, se o PSG se classificar, a segunda partida das semifinais e a decisão da Liga dos Campeões da Europa, marcada para o dia 26 de maio. O procedimento que o camisa 10 será submetido é parecido com o do atacante Gabriel Jesus, que ficou quatro meses fora após operar e voltou a jogar.
Neymar foi submetido nesta segunda-feira a um exame de imagem. Ele já tinha sido examinado na noite de domingo, logo após a partida pelo Campeonato Francês. No mesmo comunicado, o PSG ainda informou que foi diagnosticada uma lesão de grau 1 (a mais leve) na coxa esquerda (quadríceps) do zagueiro Marquinhos.
Neymar se machucou em um lance relativamente bobo e deixou o gramado em lágrimas. Na partida, vencida pelo PSG por 3 a 0, ele tinha dado uma assistência para Cavani e feito a finalização que gerou o gol contra de Rolando. Nesta segunda-feira, ele postou uma foto nas redes sociais com o tornozelo imobilizado por uma tala.
Na próxima sexta-feira, o técnico Tite vai anunciar os convocados da Seleção Brasileira para os amistosos do fim de março e resta saber quem será o substituto de Neymar na lista. A comissão técnica manteve contato durante o dia com os médicos do clube francês para obter informações sobre o craque.