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Neri Ozsoy elogia atuação do Minas, e Thaísa alerta para jogo 2 contra o Praia Clube: 'Precisamos de mais'

Turca foi o destaque individual do primeiro confronto da decisão da Superliga feminina...
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Publicado em 

23 abr 2022 às 09:25

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 09:25

O sexto encontro entre Dentil/Praia e Itambé/Minas na temporada 2021/2022. E a primeira vitória do time de Belo Horizonte aconteceu nesta sexta-feira, na abertura das finais da Superliga 1XBET feminina, em Brasília. Para Neri Ozsoy, uma noite especial.A turca foi a maior pontuadora e ainda ganhou o Troféu VivaVôlei. A performance mostra como a ponteira cresceu no decorrer da temporada. Neri Ozsoy já vinha de uma boa série semifinal contra o Sesi Bauru e nesta sexta-feira foi a jogadora que mais recebeu bolas para atacar no jogo: 48. Mais do que Brayelin Martinez e Kisy, as opostas titulares.
– Estou muito feliz de ter ganho o prêmio de melhor em quadra, mas esse não é o meu objetivo. Quero a vitória para o meu time e isso é o mais importante. Hoje foi o primeiro jogo das finais e apresentamos um voleibol muito bom. Acredito que todos que assistiram a essa partida ficaram muito felizes. Esse é o momento de apresentarmos o nosso melhor voleibol – afirma Neri Ozsoy.
Já a central Thaísa enalteceu a dedicação de toda a equipe de Belo Horizonte.
– Foi uma vitória da superação do nosso grupo, mas sabemos que ainda tem muito campeonato pela frente. Estou muito feliz, mas sabemos que precisamos de mais no próximo jogo que vai ser ainda mais difícil – aposta Thaisa.
Crédito: AturcaNerimanOzsoyfoionomedojogo1dafinaldaSuperliga(Foto:NadineOliver/Inovafoto

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