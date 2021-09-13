Neblina adia para a terça-feira a decisão dos títulos mundiais no WSL Finals, em Trestles

Crédito: @WSL / Tony Heff

As ondas chegaram com potencial para realizar o Rip Curl WSL Finals na segunda-feira, porém uma neblina muito forte não se dissipou e forçou o adiamento na segunda chamada do dia em San Clemente, na Califórnia, Estados Unidos. Mas, o “Yellow Alert” segue ligado para os top-5 e as top-5 ficarem preparados, porque é a grande a possibilidade da decisão dos títulos mundiais de 2021 acontecer nesta terça-feira. A primeira chamada do dia será as 7h30, 11h30 no Brasil, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

- Esta neblina infelizmente não passou e não está sendo possível enxergar o line-up com clareza. Mas, a previsão das ondas para amanhã (terça-feira) parece muito boa, então isso nos deixa realmente mais confiantes. O swell (ondulação) deve melhorar ao longo do dia hoje e acho que é grande chance de o evento acontecer entre amanhã e quarta-feira. Espero que não tenha esse problema da neblina amanhã, porque as ondas vão estar bombando - lamentou a vice-presidente de circuitos e competições da World Surf League, Jessi Miley-Dyer.

RIP CURL WSL FINALS – DECISÃO DOS TÍTULOS MUNDIAIS DE 2021:

1.a bateria feminina: Stephanie Gilmore (AUS) x Johanne Defay (FRA)1.a bateria masculina: Conner Coffin (EUA) x Morgan Cibilic (AUS)

2.a feminina: Sally Fitzgibbons (AUS) x vencedora da 1.a bateria2.a masculina: Filipe Toledo (BRA) x vencedor da 1.a bateria

3.a feminina: Tatiana Weston-Webb (BRA) x vencedora da 2.a bateria3.a masculina: Italo Ferreira (BRA) x vencedor da 2.a bateria