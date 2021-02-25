Navio Santa Helena está a caminho da Arábia Saudita para rally elétrico

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O Santa Helena, barco construído para Extreme E, já está a caminho da Arábia Saudita. A estreia do rally dos carros SUV elétricos será nos dias 3 e 4 de abril. A saída ocorreu em Liverpool, na Grã-Bretanha, na semana passada, e teve a presença do CEO da Extreme E, Alejandro Agag. E como manda a tradição, o espanhol quebrou a garrafa de champanhe Moët, personalizada especialmente para a ocasião.

- A partida do St. Helena marca o início de uma nova viagem. A primeira temporada da Extreme E está oficialmente em andamento. Este foi um projeto enorme e o navio está realmente irreconhecível desde que o compramos em 2018. É inconfundível como parte da Extreme E, com a marca no seu exterior, e a remodelação interna ficou incrível.

O antigo navio do Royal Mail, que serviu de conexão com a ilha de Santa Helena, está sob a administração da Extreme E há mais de dois anos.

- Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os tripulantes que trabalharam tanto no St. Helena para prepará-lo para sua nova viagem; não estaríamos aqui sem todos os seus esforços - disse Agag.

O Santa Helena será uma espécie de paddock. Os itens incluem a frota de veículos elétricos (ODYSSEY 21) equipados com pneus Continental, barracas Air Shelta que serão utilizadas como garagem pelas equipes, o pódio, o pórtico de largada, os equipamentos de televisão e transmissão, três máquinas 3devo para transformar resíduos plásticos nos troféus do campeonato, dois botes de apoio BRIG Eagle 8 personalizados, combustível de hidrogênio para carregar os carros com emissão zero – criada em colaboração com a AFC Energy, bem como uma variedade de ferramentas da Bosch.

Depois da Arábia Saudita, atravessará novamente o Mediterrâneo até o Senegal, cruzará a Groenlândia, descerá ao Amazonas e seguirá em direção ao sul até o destino final da temporada na Terra do Fogo, Patagônia Argentina.

Alejandro Agag também deixou um legado na Formula E. A competição, que retorna neste fim de semana, também na Arábia Saudita, sempre inova com seus vídeos de pré-temporada. Dessa vez com Mercedes-EQ Formula E Team.

O atual vice-campeão da Formula E Stoffel Vandoorne acelerou seu Mercedes-EQ Silver Arrow 02 ao longo da Magna Road com o Mar Vermelho em NEOM.

Ele teve pano de fundo e todas as inovações da comunidade sustentável, que se tornou referência para o futuro.

Stoffel Vandoorne e a Mercedes-EQ Formula E Team fizeram história ao levar pela primeira vez um carro elétrico à NEOM.

- Foi uma experiência fantástica visitar a NEOM pela primeira vez. É ótimo trabalhar ao lado de um parceiro que compartilha nosso objetivo de ajudar a criar um futuro mais sustentável. A localização por si só foi espetacular, um lugar incrível para dirigir o carro - disse o belga.

Alimentado pela tecnologia de armazenamento de bateria da Vestas, o carro ofereceu um vislumbre da mobilidade para o futuro.

A NEOM e a montadora buscam estabelecer novos padrões em sustentabilidade e infraestrutura de mobilidade elétrica.

- Estamos muito satisfeitos por termos recebido uma equipe esportiva de classe mundial na NEOM. É crucial, como parte de nossa ambição, nos tornarmos um centro de excelência esportiva e um participante importante no cenário mundial. Com a abertura da temporada em Diriyah se aproximando, estamos entusiasmados em apoiar a equipe e esperamos continuar trabalhando juntos - reforçou Jan Paterson, diretor executivo de esportes da NEOM.

A NEOM promete ter mais de um milhão de residentes de todo o mundo nos próximos anos, com destaque para turismo, mobilidade, sustentabilidade, esporte e centros de pesquisa.

- Será um laboratório vivo global e um centro de inovação para sistemas de mobilidade sustentável, e nossa cooperação com a equipe Mercedes-EQ Fórmula E está nos aproximando desse objetivo. Estamos ajudando a criar um futuro sustentável para o mundo, contribuindo para um ambiente mais limpo.