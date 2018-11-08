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Prevenção

Natália Gaudio assina documento de combate ao assédio na ginástica

O Termo de Convivência é um documento de nove páginas com obrigações e regras para proteger a integridade dos atletas

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 18:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 18:36
Natália Gaudio e Mônika Queiroz com documento contra assédio na ginástica Crédito: Ricardo Bufolin/CBG
A ginasta capixaba Natália Gaudio e a treinadora Mônika Queiroz participaram de um momento importante da ginástica. Elas assinaram o Termo de Convivência da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), documento que tem, entre outros objetivos, prevenir o assédio na modalidade. 
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O Termo de Convivência é um documento de nove páginas com obrigações e responsabilidades recíprocas entre atletas e treinadores. Traz ainda regras de convívio que visam proteger a integridade dos ginastas.
Todas essas regras já faziam parte do Código de Ética da CBG, lançado em março de 2018, e da Portaria 04-18, de 09 de maio do corrente ano, que criou o Comitê de Ética e Integridade da CBG e fixou Padrões de Conduta e de Combate ao Assédio. 
Neste primeiro momento, o Termo foi assinado pelos atletas e treinadores da ginástica artística. Futuramente, ele se estenderá para os demais atletas das modalidades artística, rítmica, trampolim, aeróbica, acrobática e ginástica para todos, inclusive com os participantes dos campeonatos nacionais.
> Simone Biles revela ter sido abusada por ex-médico da seleção
Para Natália Gáudio, atleta olímpica da ginástica rítmica e presidente da comissão de atletas da CBG, a criação do Termo de Convivência tem uma importância fundamental.
Natália Gaudio assina documento Crédito: Ricardo Bufolin/CBG
Se não houver uma relação respeitosa e adequada dentro do ginásio entre técnico e ginasta, nada dá certo, porque é de extrema importância que exista uma convivência harmoniosa, com respeito e valores. Dependemos disso para ter uma união forte e que cresça juntos. A iniciativa da CBG em criar este Termo de Convivência foi ótima. A conivência harmoniosa com seu técnico é essencial para que o atleta chegue muito longe, afirmou Natália, que completou:
> Ex-técnico de ginástica é denunciado por filmar atletas nus
Todas as ações feitas pela Confederação para a prevenção do abuso e buscar a melhor convivência entre técnico e atleta, tem sido muito bom para o nosso esporte. Tenho certeza de que estamos no caminho certo. 
 

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