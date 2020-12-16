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NAR-SP seleciona jovens promessas para Escola de Atletismo

Projeto visa estimular o desenvolvimento técnico, físico e psicológico de jovens promessas. Técnico de atletas consagrados da Seleção Brasileira, Victor Fernandes fará supervisão
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Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 16:33

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 16:33

Crédito: Divulgação
O NAR-SP selecionou 40 jovens entre 14 e 18 anos para a Escola de Atletismo de Jovens Talentos. O projeto incentivado, do Instituto Península, foi ativado via Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal e conta com o apoio da Leroy Merlin, Allergan, Livelo, Razzo, Valora e BTG Pactual.
A Escola de Atletismo visa estimular o desenvolvimento técnico, físico e psicológico de jovens promessas. O projeto terá supervisão técnica do professor Victor Fernandes (técnico de atletas consagrados da seleção brasileira, como os campeões mundiais do revezamento 4x100, Rodrigo Nascimento e Vítor Mourão) e conta com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta.
As seletivas foram realizadas seguindo os protocolos de saúde da Prefeitura de São Paulo. Os interessados escolhiam uma das seis datas disponibilizadas para avaliação, com o intuito de evitar aglomeração.
A lista de aprovados está disponível no link https://bit.ly/37hbBVd .

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