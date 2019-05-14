Nadadores paralímpicos do ES conquistam 11 medalhas no Circuito Brasil

Nadadores paralímpicos capixabas conquistaram 11 medalhas na primeira fase nacional do Circuito Brasil Loterias Caixa, que aconteceu nos dias 10 e 11, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo.

Equipe capixaba voltou com muitas medalhas do Circuito Brasil de Natação Crédito: Divulgação

Patricia Pereira levou o maior número de medalhas de ouro, quatro no total: duas no revezamento 4x50 metros livres misto e 4x50 metros medley misto, uma nos 50 metros livres e outra nos 50 metros peito. Waldir Alvarenga, o Tiozinho, conquistou os ouros nas provas de revezamento, uma prata nos 200 metros livres e um bronze nos 100 metros livres.

Já Laís Amorim subiu no lugar mais alto do pódio na categoria 100 metros costas e revezamento 4x50 metros medley misto. Nathália Torezani fechou a bagagem de medalhas com o ouro no 4x50 metros livres misto.

Além dos pódios, Patrícia ainda confirmou o índice para Campeonato Mundial de Natação, que será realizado em Londres, na Inglaterra, em setembro, e tem grandes chances de ser convocada para o Jogos Parapan-Americanos, que acontecem no Peru, em agosto e setembro.

“É uma satisfação imensa alcançar essas conquistas, é muito bom estar no caminho certo e representar o nosso Estado de forma tão vitoriosa. Agradeço também a Sesport por estar investindo na gente, essa atenção é que nos mantém no caminho de conquistas. Ser atleta capixaba é uma honra”, disse Patrícia.