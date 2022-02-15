Nadadores do CEL mais próximos da Gymnasíade, na França

Disputar a Gymnasíade, os Jogos Escolares Mundiais, em julho, na França, é o sonho dos atletas que disputaram a seletiva estadual de natação no último sábado, na Freguesia, em Jacarepaguá. E o CEL Intercultural School foi um dos destaques, com 24 medalhas, incluindo de ouro. Vencedora nos 50m e nos 100m peito, Ingra Klapper foi uma das protagonistas da competição. Também subiram ao degrau mais alto do pódio, pelo CEL, os atletas: Mariana Costa (200m medley), Natália Steiner (200m peito), Rafael Lima (200m costas), João Alves (100m borboleta) e Ricardo Aurélio (50m borboleta).Foi minha primeira competição do ano e a primeira pelo colégio também! Estou gostando bastante do comprometimento dos técnicos da escola e muito feliz em participar desta seletiva para o Mundial - comemorou Ingra.

Aluna do 3º ano do Ensino Médio do CEL, de 16 anos, a nadadora espera seguir brilhando na etapa nacional, em Aracaju, em março:Minhas expectativas para a seletiva estão muito boas e espero muito alcançar meu objetivo de participar da seleção brasileira escolar no mundial! Eu já participei de 2 Sul Americanos escolares e foram muito incríveis, mas nada se compara a uma competição a nível mundial! Ansiosa para participar e fazer meu melhor!!

João Alves também estava radiante:

- Vencer a prova no sábado foi muito empolgante, ainda mais porque foi minha última do dia. E a vitória me deu ainda mais confiança para a disputa em Aracaju.

Coordenador de Educação Física do CEL, Bruno Senna contou com a parceria do professor Murilo Cabral na competição no último sábado. E gostou muito do que viu:

- Entramos na competição como um dos favoritos para conquistar as vagas na seleção estadual que irá disputar a etapa nacional. Todos os nossos atletas tiveram um excelente desempenho. Com isso, vamos levar seis atletas (em sete provas) para a disputa visando às vagas para a Gymnasíade Mundial na França. Os campeões de cada prova em Aracaju vão garantir vaga na disputa em solo francês.Na seletiva estadual, além dos ouros, o CEL subiu ao pódio com 14 pratas: Maria Clara Oiticica (50m peito, 100m livre e 200m peito), Ian Klapper (50m peito e 200m peito), Ricardo Aurélio (50m costas e 100m borboleta), Mariana Costa (200m borboleta e 400m medley), Rafael Lima (200m livre e 400m livre), Natália Steiner (50m borboleta e 100m peito), João Pedro Alves (50m borboleta) e 3 bronzes: João Pedro Alves (200m borboleta), Ingra Klapper (50m borboleta) e 100m peito (Ian Klapper).