Nadador Matheus Gonche garante vaga no Mundial de Budapeste

O nadador Matheus Gonche garantiu na quarta-feira sua vaga para o Campeonato Mundial depois de vencer os 200 metros borboleta no Troféu Brasil de natação, que está sendo realizado no Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O nadador do SESI-SP desbancou o favorito Leo de Deus na final e venceu a prova com o tempo de 1min56s30, abaixo do índice de 1min56s71 exigido para a participação no Mundial de piscina longa, que será realizado de 18 de junho a 03 de julho em Budapeste na Hungria.

Leonardo de Deus já estava classificado para o Mundial por ter sido finalista olímpico no ano passado.

Gonche fez o quinto melhor tempo da história da natação brasileira na prova, e nadará seu primeiro Campeonato Mundial absoluto da carreira depois de estrear na Seleção Absoluta nos Jogos Olímpicos no ano passado.

- Muito feliz com meu tempo e com meu desempenho essa noite. Estava bem pela manhã e sabia que se eu nadasse relaxado e me divertindo eu faria um tempo bom. E deu certo, me senti bem na água e estou muito feliz pela vaga no meu primeiro Mundial absoluto - disse Gonche.

- Isso provou que o trabalho que está sendo feito está dando certo. Depois de pegar a Seleção no ano passado, nos Jogos Olímpicos, estou muito feliz por todo esse esforço ser consistente e continuar dando bons resultados e mais Seleções - comentou Matheus após a vitória.

O pódio da prova ficou completo com Kauê Carvalho do Minas Tênis Clube em segundo (01min56s92) e Leonardo de Deus do Unisanta em terceiro, com o tempo de 01min57s19.

O nadador ainda garantiu o bronze no revezamento 4×100m medley misto no primeiro dia de competição, com a equipe do SESI SP. O atleta, natural de Resende (RJ), ainda tem pela frente os 100 metros borboleta que terá suas eliminatórias nesta sexta-feira (08).

- Com a vaga dou mais um passo na minha carreira! Estou mais consistente após o ano olímpico, que vejo como uma virada na minha vida! Quero manter o alto nível e agora descansar! Recuperar o corpo e tentar uma vaga nos 100m borboleta - concluiu.

Em 2021, Matheus conquistou a vaga para seus primeiros Jogos Olímpicos da carreira, realizados em Tóquio. Na seletiva olímpica, ele nadou a prova dos 100 metros borboleta em 51s94, abaixo do índice de 51s96.Outros brasileiros se garantem no Mundial

Medalhista em Budapeste 2017, João Gomes Junior retorna à capital da Hungria para aumentar sua coleção de conquistas internacionais. Com 26s62, ele garantiu vaga na Seleção Brasileira nos 50m peito.

- Bom voltar à Budapeste. Foi lá que eu comecei meu ciclo para Tóquio e fui muito bem. É uma prova que eu me sinto bem e estive no pódio nas últimas duas edições de Mundial e espero continuar lá né? - brinca João.

O Brasil tem 18 nomes confirmados para a seleção brasileira de natação que disputará o Campeonato Mundial de Budapeste.Veja a lista de classificados até o momento

Fernando Scheffer - 200m livre (finalista olímpico), 400m livre e 4x200m livreGuilherme Costa - 800m livre (finalista olímpico) e 400m livreBruno Fratus - 50m livre (finalista olímpico)Leonardo de Deus - 200m borboleta (finalista olímpico)Jhennifer Conceição - 100m peitoStephan Steverink - 400m medleyViviane Jungblut - 400m livre e 1500m livreNicholas Santos - 50m borboletaStephanie Balduccini - 200m livre e 4x200m livreGiovanna Diamante - Revezamento 4x200m livreAline Rodrigues - R4x200m livreMaria Paula Heitmann - 4x200m livreVinicius Assunção - 4x200m livreBreno Correia - 4x200m livreMurilo Sartori - 4x200m livreBeatriz Dizotti - 1500m livreJoão Gomes Jr - 50m peitoMatheus Gonche - 200m borboleta.