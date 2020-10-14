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Nadador japonês é suspenso até o fim do ano de federação por trair esposa

Casado com a ex-saltadora Yuka Mabuchi, o campeão mundial Daiya Seto recebeu suspensão de um ano da entidade japonesa por 'quebrar os padrões de esportistas'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2020 às 18:03

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 18:03

Crédito: AFP
Atual campeão mundial dos 200m e 400m medley, o japonês Daiya Seto recebeu nesta quarta-feira suspensão até o final deste ano por ter traído sua esposa, a ex-atleta dos saltos ornamentais Yuka Mabuchi, com quem tem duas filhas. O nadador de 26 anos foi flagrado entrando em um motel com outra mulher, em setembro, e admitiu a relação extraconjugal.
Classificado para os Jogos de Tóquio, ele pediu demissão do posto de capitão da equipe após o escândalo se tornar público. O nadador, no entanto, poderá voltar às piscinas a tempo da Olimpíada. Ele é uma das grandes esperanças do país para atingir a meta de 30 medalhas de ouro no megaevento, e assim terminar entre os três primeiros colocados no quadro geral.
O caso também trouxe implicações nos patrocínios do astro. A Japan Airlines, que tinha Seto como garoto propaganda, anunciou o fim do contrato. Ele também teve de deixar o cargo de embaixador do Comitê Olímpico Japonês.
- Acho que meu pedido de desculpas é continuar nadando, restaurando a confiança de minha família, que foi profundamente magoada por meu comportamento irresponsável. Eu gostaria de enfrentar seriamente a natação com a determinação de recomeçar para que minha família e todos me reconheçam como nadador novamente - disse Seto.
O atleta também conquistou o bronze nos 400m medley nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, há quatro anos.

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